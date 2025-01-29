ВТБ: Через полгода рынок сбережений достигнет 60 трлн рублей

Горшков подчеркнул, что в нынешнем году финансовый рынок будет ориентирован на вкладчиков. Многие россияне продолжают накапливать средства на крупные покупки на депозитах и накопительных счетах, база роста которых в текущем году значительно возрастет. Это будет обеспечено высокими процентными ставками, выплаченными по истечении срока депозитов, открытых зимой, когда ставки были на максимальном уровне. Ожидается, что в этом году рекордный результат 2024 года будет вновь достигнут, и вкладчики заработают около 7 триллионов рублей.