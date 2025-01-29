ВТБ: Через полгода рынок сбережений достигнет 60 трлн рублей

Posted 29 января, 06:32
Published 29 января, 06:32
Modified 29 января, 06:32
Updated 29 января, 06:32
По его мнению, уже по итогам первого полугодия 2025 года объем депозитов достигнет 60 триллионов рублей. По итогам текущего года рост рынка составит 21% и его объем превысит отметку в 68 триллионов. По оценкам ВТБ, основным фактором роста останутся рублевые вклады. Об этом сообщает gorod55.ru.
Горшков подчеркнул, что в нынешнем году финансовый рынок будет ориентирован на вкладчиков. Многие россияне продолжают накапливать средства на крупные покупки на депозитах и накопительных счетах, база роста которых в текущем году значительно возрастет. Это будет обеспечено высокими процентными ставками, выплаченными по истечении срока депозитов, открытых зимой, когда ставки были на максимальном уровне. Ожидается, что в этом году рекордный результат 2024 года будет вновь достигнут, и вкладчики заработают около 7 триллионов рублей.
Кроме того, он отметил, что в первую половину года ключевая ставка останется на экстравысоком уровне, что обеспечит высокую доходность накопительных продуктов. Средний уровень по вкладам составит 19 — 20% годовых, а по маркетинговым предложениям — 22 — 23% годовых.
Аналитики ВТБ считают, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку, пока инфляция не начнет заметно замедляться. Тем не менее возможны некоторые корректировки, исходя из решений регулятора. Пик процентных ставок пройдет этой зимой. Во второй половине года возможна смена тенденций, и в условиях снижения ставок средства с депозитов начнут переходить на накопительные счета.
Этот аспект станет основополагающим для рынка сбережений в текущем году. На данный момент рынок ориентирован на вклады сроком до года. По оценке аналитиков ВТБ, начиная с сентября 2024 года доля такого привлечения увеличилась на 3 процентных пункта. Данные вклады составляют приблизительно 94% всех рублевых вкладов.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ сообщил также, что к концу прошлого года средняя максимальная ставка привлечения у ведущих игроков рынка достигла 22,8% годовых, но к концу года, на фоне сохранения ключевой ставки, снизилась до 21,7%. Тем не менее на текущий момент на рынке сохраняется уникальная ситуация, при которой ставка по депозитам превышает уровень ключевой ставки.
Также, согласно данным заместителя президента — председателя правления ВТБ, более 750 тысяч клиентов банка переоткрыли свои вклады в пик ставок в декабре минувшего года. В этом месяце портфель классических розничных сбережений банка увеличился на рекордные 895 миллиардов рублей.
Число депозитов в декабре выросло на 20% по сравнению с ноябрем. В 2024 году в ВТБ было открыто более 7,3 миллиона вкладов, что в полтора раза больше по сравнению с показателями 2023 года. По итогам этого года количество вкладчиков в ВТБ достигнет 9 миллионов.