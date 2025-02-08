В Приморье выявили партию заражённых мандаринов

Фрукты были проверены в морском порту Владивостока в ходе стандартного фитосанитарного контроля. По итогам лабораторного анализа специалисты подтвердили наличие в мандаринах личинок средиземноморской плодовой мухи — насекомого, способного уничтожить до 100% урожая винограда, персиков, абрикосов, груш и овощных культур.