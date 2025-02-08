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Posted 7 февраля, 23:27

Published 7 февраля, 23:27

Modified 7 февраля, 23:29

Updated 7 февраля, 23:29

В Приморье выявили партию заражённых мандаринов

В Приморье выявили партию заражённых мандаринов

7 февраля 2025, 23:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Сельское хозяйство
Приморское управление Россельхознадзора запретило выпуск в оборот 26,6 тонн мандаринов, прибывших из Пакистана. Причина — выявление средиземноморской плодовой мухи, опасного карантинного вредителя.

Фрукты были проверены в морском порту Владивостока в ходе стандартного фитосанитарного контроля. По итогам лабораторного анализа специалисты подтвердили наличие в мандаринах личинок средиземноморской плодовой мухи — насекомого, способного уничтожить до 100% урожая винограда, персиков, абрикосов, груш и овощных культур.

Владелец партии, владивостокская компания, принял решение провести холодовую обработку плодов — процедуру, которая позволит уничтожить вредителя. После повторного обследования мандарины могут поступить в продажу.

Россельхознадзор напоминает, что средиземноморская плодовая муха является серьёзной угрозой для сельского хозяйства и распространение этого вредителя в России недопустимо.

#Новости#Дальний Восток#Сельское хозяйство#Владивосток#Россельхознадзор#Приморский край#Приморье#Мандарины#Пакистан
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