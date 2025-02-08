В Приморье выявили партию заражённых мандаринов

Posted 7 февраля, 23:27
Published 7 февраля, 23:27
Modified 7 февраля, 23:29
Updated 7 февраля, 23:29
Фрукты были проверены в морском порту Владивостока в ходе стандартного фитосанитарного контроля. По итогам лабораторного анализа специалисты подтвердили наличие в мандаринах личинок средиземноморской плодовой мухи — насекомого, способного уничтожить до 100% урожая винограда, персиков, абрикосов, груш и овощных культур.
Владелец партии, владивостокская компания, принял решение провести холодовую обработку плодов — процедуру, которая позволит уничтожить вредителя. После повторного обследования мандарины могут поступить в продажу.
Россельхознадзор напоминает, что средиземноморская плодовая муха является серьёзной угрозой для сельского хозяйства и распространение этого вредителя в России недопустимо.