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Posted 4 марта, 04:06

Published 4 марта, 04:06

Modified 4 марта, 04:06

Updated 4 марта, 04:06

8 Марта в 2025 году в Приморье: будет ли выходной, история, суть и традиции праздника

8 Марта в 2025 году в Приморье: будет ли выходной, история, суть и традиции праздника

4 марта 2025, 04:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Женщины
8 Марта — день, который в России прочно ассоциируется с весной, цветами и вниманием к женщинам. Однако за внешней легкостью этого праздника скрывается богатая история борьбы за равноправие и справедливость. Как менялся смысл 8 Марта на протяжении столетия — читайте в материале «Восток-Медиа».

Выходной день 8 Марта в 2025 году: что ждет россиян

К сожалению для многих, в 2025 году длинных выходных, связанных с 8 Марта, не будет. Праздничная дата выпадает на субботу, 8 марта, и этот выходной день перенесен на пятницу, 13 июня, предоставив россиянам возможность насладиться четырьмя днями отдыха подряд в честь Дня России.

Впрочем, это не отменяет традиции поздравлять женщин и дарить им подарки в этот день. А чтобы понять, как возникла эта традиция, стоит углубиться в историю праздника.

Истоки праздника 8 Марта (Международный женский день): от протестов до признания ООН

История 8 Марта берет свое начало в конце XIX — начале XX веков, когда женщины по всему миру начали активно бороться за свои права. Одним из ключевых событий, повлиявших на появление праздника, стали марши и демонстрации работниц текстильной промышленности в Нью-Йорке. В 1908 году тысячи женщин вышли на улицы, требуя сокращения рабочего дня, повышения заработной платы и предоставления избирательного права.

Идея Международного женского дня как символа борьбы за равенство была озвучена немецкой активисткой Кларой Цеткин на Международной конференции трудящихся женщин в Копенгагене в 1910 году. Тогда не была установлена конкретная дата, и разные страны отмечали этот день в разные числа марта.

8 Марта (Международный женский день) в России: от революции до праздника весны

В России первое празднование Международного женского дня состоялось в 1913 году в Санкт-Петербурге в форме «научного утра» по вопросам равноправия. Однако именно события 23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года, когда в Петрограде начались массовые забастовки и демонстрации, положившие начало Февральской революции, окончательно закрепили за этой датой особое значение.

В советское время 8 Марта постепенно превратился из дня борьбы за права женщин в общенародный праздник, символизирующий весну, красоту и материнство. В 1965 году Международный женский день был объявлен официальным выходным днем.

Суть праздника 8 Марта (Международный женский день) сегодня: равенство, уважение и признание

Несмотря на то, что в массовом сознании 8 Марта часто воспринимается как день комплиментов и подарков, его изначальная суть — борьба за права женщин — не должна быть забыта. В 1975 году ООН официально признала 8 Марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.

На сегодняшний день 189 государств ратифицировали Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Это означает, что они признают необходимость обеспечения равных прав и возможностей для женщин во всех сферах жизни — политической, экономической, социальной и культурной.

Традиции празднования 8 Марта (Международный женский день): от цветов до корпоративов

В современной России 8 Марта — это выходной день, когда мужчины стараются порадовать женщин, выражая им свою любовь и уважение. Традиционно в этот день дарят цветы, конфеты, подарки и освобождают женщин от домашних обязанностей. Многие компании устраивают корпоративные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.

8 Марта (Международный женский день) в мире: разнообразие традиций

В разных странах мира 8 Марта отмечают по-разному. В некоторых странах, таких как Ангола, Буркина-Фасо, Китай и Северная Корея, этот день является официальным выходным. В Италии женщины часто устраивают девичники, а в США весь март посвящен истории женщин.

В ряде стран постсоветского пространства, таких как Казахстан, Армения и Азербайджан, 8 Марта по-прежнему остается популярным праздником, когда мужчины поздравляют женщин и дарят им подарки.

Международный женский день — это не просто праздник весны и красоты, но и день солидарности женщин в борьбе за свои права. Важно помнить об истории этого дня и продолжать стремиться к равноправию и уважению прав женщин во всем мире. Несмотря на отсутствие длинных выходных в 2025 году, 8 Марта остается важным поводом для того, чтобы выразить свою любовь и признательность женщинам, которые нас окружают.

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