8 Марта в 2025 году в Приморье: будет ли выходной, история, суть и традиции праздника

Несмотря на то, что в массовом сознании 8 Марта часто воспринимается как день комплиментов и подарков, его изначальная суть — борьба за права женщин — не должна быть забыта. В 1975 году ООН официально признала 8 Марта Международным днем борьбы за права женщин и международный мир.