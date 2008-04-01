На Камчатке оштрафован владелец продовольственных магазинов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Владелец продовольственных магазинов елизовской компании «Фирюза» оштрафован за незаконную реализацию рыбной и мясной продукции. Нарушения оценены в 8 тыс. рублей

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в камчатском управлении Россельхознадзора, во время проверки двух магазинов на целый ряд продуктов отсутствовали ветеринарные документы. В список попали пельмени, котлеты, фарш, мороженая навага, камбала Продукция общим весом 116 килограммов арестована и направлена на ответственное хранение до устранения выявленных нарушений.

