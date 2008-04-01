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Posted 31 марта 2008, 22:01

Published 31 марта 2008, 22:01

Modified 17 сентября 2022, 14:12

Updated 17 сентября 2022, 14:12

На Камчатке оштрафован владелец продовольственных магазинов

31 марта 2008, 22:01
Сюжет
Происшествие
На целый ряд продуктов отсутствовали ветеринарные документы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 1 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Владелец продовольственных магазинов елизовской компании «Фирюза» оштрафован за незаконную реализацию рыбной и мясной продукции. Нарушения оценены в 8 тыс. рублей
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в камчатском управлении Россельхознадзора, во время проверки двух магазинов на целый ряд продуктов отсутствовали ветеринарные документы. В список попали пельмени, котлеты, фарш, мороженая навага, камбала Продукция общим весом 116 килограммов арестована и направлена на ответственное хранение до устранения выявленных нарушений.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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