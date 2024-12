Ask.com запустил новую версию детского поисковика Ask Kids

ВЛАДИВОСТОК. 3 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Компания Ask.com объявила о запуске новой версии Ask Kids, своего поисковика, предназначенного для детей.

Как сообщает S News, Ask Kids ищет только по детским сайтам и обладает специальными технологиями, которые блокируют разного рода недопустимый для детей контент. В новой версии изменили дизайн и интерфейс главной страницы. Также был добавлен ряд новых функций. По словам представителей Ask.com, это позволит привлечь больше новых пользователей и увеличить долю Ask Kids в сегменте детских веб-поисковиков.