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Posted 2 сентября 2008, 22:59

Published 2 сентября 2008, 22:59

Modified 17 сентября 2022, 13:41

Updated 17 сентября 2022, 13:41

Ask.com запустил новую версию детского поисковика Ask Kids

2 сентября 2008, 22:59
Ask Kids ведет поиск только по детским сайтам, к тому же он блокирует разного рода недопустимый для детей контент

ВЛАДИВОСТОК. 3 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Компания Ask.com объявила о запуске новой версии Ask Kids, своего поисковика, предназначенного для детей.
Как сообщает S News, Ask Kids ищет только по детским сайтам и обладает специальными технологиями, которые блокируют разного рода недопустимый для детей контент. В новой версии изменили дизайн и интерфейс главной страницы. Также был добавлен ряд новых функций. По словам представителей Ask.com, это позволит привлечь больше новых пользователей и увеличить долю Ask Kids в сегменте детских веб-поисковиков.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Россия
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