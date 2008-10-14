В память о чурапчинских переселенцах

ЯКУТСК. 14 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Петр Гаврильевич Попов, которому сейчас 83 года, оказался в числе чурапчинских переселенцев в 1942 году. Тогда ему было всего 16 лет. Шла война, и практически все мужчины Чурапчи воевали на фронтах Великой Отечественной. В селе остались лишь старики, женщины, дети и подростки, которые и в страшном сне не могли предположить, что их насильно выгонят с родных мест и депортируют в северные районы республики.

– Нас переселили в Кобяйский улус, – вспоминает Петр Гаврильевич. – Жили очень тяжело, работали практически круглые сутки. Ловили рыбу в озерах. Правда, самим ее попробовать так и не удалось, кормили только кашей.

Нас, 20 подростков, поселили в маленьком полуразрушенном доме, где не было даже печки. Голодали, мерзли, многие не выдержали этих условий и умерли. Кто от голода, кто от холода…

Более пяти тысяч трехсот чурапчинцев были переселены в северные улусы Якутии. Более двух тысяч двухсот из них не вернулись обратно в родное село. Эта трагедия до сих пор отзывается болью в сердцах у многих жителей Чурапчи.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в связи с 66-й годовщиной начала насильственного переселения недавно в Чурапче состоялась церемония возложения цветов. Тысячи жителей села пришли к мемориалу, чтобы воздать дань памяти безвинно пострадавших земляков.

Председатель Правительства РС(Я) Егор Борисов, выступая на церемонии, подчеркнул, что такой трагической страницы, как вынужденное переселение чурапчинцев, история Якутии никогда раньше не знала. Из-за ошибок тогдашнего руководства пострадало более пяти тысяч ни в чем не повинных человек. Это стало трагедией не только для чурапчинцев, но и всей республики. События, произошедшие здесь более шестидесяти лет назад, должны остаться не только в нашей памяти, но и в памяти будущих поколений..

Премьер-министр подчеркнул, что была проведена большая работа по реабилитации чурапчинских переселенцев. Еще в 1990 году по инициативе первого Президента Якутии Михаила Николаева Государственным Собранием (Ил Тумэн) РС(Я) было принято постановление о признании переселения насильственным. Этот документ, кстати, хранится в местном музее.

В своем выступлении глава улуса Семен Яковлев выразил слова благодарности ветеранам, на чью долю выпало это тяжелое испытание. Не все из них вернулись домой. А те, кому посчастливилось выжить, приняли участие в восстановлении Чурапчи, которая тогда была разрушена практически до основания. Он выразил надежду, что такие трагедии в будущем никогда не повторятся.

Иннокентий Аммосов работал главой Чурапчинского района с 2002-го по 2007-й год. При его непосредственном участии в 2007 году и был построен мемориал вынужденным чурапчинским переселенцам.