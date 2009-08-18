Делегация Владивостока отправилась в Хакодатэ (Япония)

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С 19 по 23 августа в японском городе Хакодатэ пройдет 22-ая встреча Ассоциации мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии.

По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, столицу Приморья на авторитетной международной конференции будут представлять заместитель главы города Александр Зубрицкий и начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарёв. Делегация Владивостока представит доклад о развитии международных отношений в краевом центре, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Помимо официальных мероприятий, участия в дискуссиях и обмене опытом запланированы встречи представителей Владивостока с мэрами городов-побратимов Ниигаты и Акиты, а также с руководителем крупной медицинской корпорации по вопросам развития сотрудничества в области медицины.



Для справки:



Ассоциация мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии была образована в конце 60-х годов. Членами ассоциации стали мэры российских и японских городов, заключивших побратимские соглашения. В настоящее время ассоциация насчитывает более 40 членов с российской и японской стороны. Владивосток стал членов ассоциации, заключив побратимские соглашения с японскими городами западного побережья: г.Ниигата (1991г.) и гг.Хакодатэ, Акита (1992г.). С российской стороны председателем ассоциации является мэр города Хабаровска (в данный момент - Соколов А.Н), а с японской - мэр г.Ниигата (сейчас - Синода Акира).

Конференции собираются один раз в два года по очереди на российской или японской территории. В 1991г. такая конференция прошла в городе Владивостоке.

Традиционно в рамках рабочей программы мэры предоставляют доклады на выбранные темы: развитие отношений с городами-побратимами в Японии и России, общие вопросы российско-японского сотрудничества, сотрудничество в области экономики, туризма, охраны окружающей среды.





