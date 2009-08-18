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Posted 17 августа 2009, 21:09

Published 17 августа 2009, 21:09

Modified 17 сентября 2022, 13:54

Updated 17 сентября 2022, 13:54

Делегация Владивостока отправилась в Хакодатэ (Япония)

17 августа 2009, 21:09
Здесь пройдет 22-ая встреча Ассоциации мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии

ВЛАДИВОСТОК. 18 августа. ВОСТОК-МЕДИА - С 19 по 23 августа в японском городе Хакодатэ пройдет 22-ая встреча Ассоциации мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии.
По поручению главы Владивостока Игоря Пушкарёва, столицу Приморья на авторитетной международной конференции будут представлять заместитель главы города Александр Зубрицкий и начальник управления международных отношений и туризма Вячеслав Кушнарёв. Делегация Владивостока представит доклад о развитии международных отношений в краевом центре, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Помимо официальных мероприятий, участия в дискуссиях и обмене опытом запланированы встречи представителей Владивостока с мэрами городов-побратимов Ниигаты и Акиты, а также с руководителем крупной медицинской корпорации по вопросам развития сотрудничества в области медицины.

Для справки:

Ассоциация мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии была образована в конце 60-х годов. Членами ассоциации стали мэры российских и японских городов, заключивших побратимские соглашения. В настоящее время ассоциация насчитывает более 40 членов с российской и японской стороны. Владивосток стал членов ассоциации, заключив побратимские соглашения с японскими городами западного побережья: г.Ниигата (1991г.) и гг.Хакодатэ, Акита (1992г.). С российской стороны председателем ассоциации является мэр города Хабаровска (в данный момент - Соколов А.Н), а с японской - мэр г.Ниигата (сейчас - Синода Акира).
Конференции собираются один раз в два года по очереди на российской или японской территории. В 1991г. такая конференция прошла в городе Владивостоке.
Традиционно в рамках рабочей программы мэры предоставляют доклады на выбранные темы: развитие отношений с городами-побратимами в Японии и России, общие вопросы российско-японского сотрудничества, сотрудничество в области экономики, туризма, охраны окружающей среды.


#Денис Объедкин#Новости#Общество
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