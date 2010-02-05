Якутск - в числе наиболее "пиратских" городов России в компьютерной рознице

МОСКВА. 5 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Компания Microsoft подвела итоги очередной волны программы мониторинга пиратства в компьютерной рознице в регионах России. Около 25% из 2500 проверенных торговых точек в 53 городах России в том или ином виде предлагают своим клиентам нелицензионное программное обеспечение, предустановку пиратского программного обеспечения в магазинах допускают в 11%торговых точек.

В Дальневосточном федеральном округе наибольший уровень пиратства в компьютерной рознице зафиксирован в Якутске. Здесь более 70% точек предлагают использование пиратского ПО в том или ином виде: установку пиратской операционной системы прямо в магазине, услуги частного установщика или рекомендации по самостоятельной установке нелицензионных программ. Якутск входит в число наиболее «пиратских» городов по всей России наряду с Брянском и Магнитогорском.

Ниже всего уровень пиратства в канале распространения по ДВФО остается в Южно-Сахалинске, так установку пиратских программ не предложили ни в одном из проверяемых магазинов.

«В рамках программы «Таинственный покупатель» Microsoft несколько раз в год проводит проверки всех типов компьютерной розницы на предмет предложений пиратского ПО для понимания ситуации с пиратством в России. Поддерживая рост нашего регионального бизнеса, масштаб программы постоянно увеличивается - на текущий момент она охватывает более 50 городов России, следующая волна мониторинга произойдет уже более чем в 70 городах. По результатам проверок тем, кто показал себя с лучшей стороны, предлагая покупателям только лицензионные программы, высылаются благодарственные письма. Тем, кто оступился впервые, высылаются письма с предупреждениями и аргументами в пользу продажи лицензионных продуктов. В случае выявленных повторных нарушений, информация о таких торговых точках передается в нашу юридическую службу по защите авторских прав», - рассказывает Денис Гуз, руководитель отдела по продвижению лицензионного ПО Microsoft в России.

За последний год юридической службой Microsoft в России было инициировано 970 проверок среди распространителей нелицензионного ПО, по их результатам правоохранительными органами было возбуждено 437 уголовных дел.

В период с июля по декабрь 2009 года включительно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах было проведено 110 проверок распространителей нелицензионного ПО. Среди них 60 «черных внедренцев», нелегальных установщиков программного обеспечения, 46 магазинов, распространяющих диски с нелицензионными копиями и 4 организации, занимающихся установкой ПО.

Устанавливая на ПК пользователей нелицензионные программы, пираты-распространители нарушают авторские права производителей ПО, подвергая риску своих клиентов: они не могут гарантировать правильность работы программы, отсутствие вирусов и другого вредоносного ПО, и не обеспечивают качественную техническую поддержку.

Благодаря совместным действиям правоохранительных органов, общественных профильных организаций и правообладателей, в последнее время достигнут значительный прогресс в области борьбы с распространением нелицензионного ПО. Однако его уровень в нашей стране пока остаётся сравнительно высоким - 68% по данным IDC за 2008 год.

«Проведение регулярного мониторинга уровня пиратства помогает четче оценивать и структурировать состояние рынка программного обеспечения. В последние 3-5 лет положение дел с защитой авторских прав на программное обеспечение последовательно и постепенно улучшается. Этому способствовали стабилизация законодательства, наработка методов борьбы, судебные прецеденты по всем видам нарушений авторских прав на программное обеспечение, изменение уровня правосознания пользователей. При этом очевидно, что те правообладатели, которые последовательно и вдумчиво относятся к вопросам защиты своих прав и грамотно выстраивают стратегию их пропаганды, добиваются устойчивого снижения уровня «пиратства» на свои программные продукты. Об этом, в частности, свидетельствуют и представленные на карте результаты мониторинга», - отмечает Дмитрий Соколов, директор Некоммерческого Партнерства Производителей Программных Продуктов.