В Приморье закрыто 6 незаконных пунктов приема металлолома

Posted 13 июля 2010, 01:15
Published 13 июля 2010, 01:15
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
ВЛАДИВОСТОК. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье перестали работать еще 6 незаконных пунктов приема металлолома. Таков результат работы по пресечению незаконного предпринимательства в сфере оборота лома черных и цветных металлов.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в департаменте лицензирования и торговли края, более 40 информаций о фактах нелегальной работы пунктов поступило от жителей края на телефон горячей линии. Эти сведения переданы в милицию, в настоящий момент проводятся проверки информации, организуются рейды. Нарушители привлекаются к административной ответственности.
Отметим, проверки предприятий, занятых в сфере оборота лома черных и цветных металлов, - одна из важных мер, помогающих обеспечить снижение преступлений в этой сфере. А это, в свою очередь, - гарант безопасности работы железнодорожного транспорта.
Вместе с тем, как отмечают специалисты, количество нелегальных точек остается достаточно большим. Во Владивостоке в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов несанкционированную деятельность ведут 35 пунктов. Как отмечают специалисты, изменить ситуацию поможет дополнительная координация усилий всех уровней власти и принятие самых жестких мер со стороны администраций муниципальных образований и правоохранительных структур.