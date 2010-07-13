В Приморье закрыто 6 незаконных пунктов приема металлолома

Вместе с тем, как отмечают специалисты, количество нелегальных точек остается достаточно большим. Во Владивостоке в сфере заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов несанкционированную деятельность ведут 35 пунктов. Как отмечают специалисты, изменить ситуацию поможет дополнительная координация усилий всех уровней власти и принятие самых жестких мер со стороны администраций муниципальных образований и правоохранительных структур.