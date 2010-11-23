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Posted 23 ноября 2010, 06:03

Published 23 ноября 2010, 06:03

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

Гимн Камчатского края можно послушать в Интернете

23 ноября 2010, 06:03
На сайте правительства края размещено несколько вариантов записи гимна

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 23 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Студийная запись гимна Камчатского края стала доступна в сети Интернет. Она размещена на официальном портале исполнительных органов государственной власти Камчатского края http://www.kamchatka.gov.ru, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Гимн размещён в разделе «Символика» - «Государственная символика Камчатского края». На сайте есть несколько вариантов записи гимна: оркестровый (один куплет), оркестровый и хоровой в сопровождении оркестра (по три куплета).
Гимн Камчатского края был записан в начале ноября в студии Всероссийского дома звукозаписи. Гимн был исполнен полным составом Камчатской хоровой капеллы под руководством заслуженного деятеля искусств России Евгения Морозова в сопровождении московского симфонического оркестра «Глобалис» под руководством народного артиста России Павла Овсянникова.
Напомним, закон Камчатского края, утверждающий официальный гимн региона был принят в феврале этого года. Авторами являются руководитель Камчатской хоровой капеллы Евгений Морозов и поэт Борис Дубровин. Первое исполнение гимна состоялось 1 июля в третью годовщину со дня образования Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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