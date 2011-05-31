В Приморье обновляется дорога

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках действующей программы «Дороги края» в 2010 году был выполнен ремонт 154 километров автомобильных дорог общего пользования и 15 мостовых сооружений.

Первоочередное финансирование было направлено на завершение реконструкции дорог в направлении международных транспортных коридоров. Работы продолжались на следующих объектах:

- реконструкция дороги Уссурийск - Пограничный ― Госграница,

- строительство мостового перехода через протоку Мельничная на дороге Дальнереченск ― Ариадное.

В этом году запланирован ввод еще 3 объектов на дорогах «Владивосток - Находка» и «Раздольное - Хасан».

Одной из ключевых задач в области дорожного хозяйства является сохранение человеческой жизни, беспрерывная борьба за уменьшение травматизма и количества дорожно-транспортных происшествий.

Павел Марков