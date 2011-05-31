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Posted 30 мая 2011, 21:10

Published 30 мая 2011, 21:10

Modified 17 сентября 2022, 11:04

Updated 17 сентября 2022, 11:04

В Приморье обновляется дорога

30 мая 2011, 21:10
Новые участки вводятся в сторону Хасана и Находки

ВЛАДИВОСТОК. 31 мая. ВОСТОК-МЕДИА - В рамках действующей программы «Дороги края» в 2010 году был выполнен ремонт 154 километров автомобильных дорог общего пользования и 15 мостовых сооружений.
Первоочередное финансирование было направлено на завершение реконструкции дорог в направлении международных транспортных коридоров. Работы продолжались на следующих объектах:
- реконструкция дороги Уссурийск - Пограничный ― Госграница,
- строительство мостового перехода через протоку Мельничная на дороге Дальнереченск ― Ариадное.
В этом году запланирован ввод еще 3 объектов на дорогах «Владивосток - Находка» и «Раздольное - Хасан».
Одной из ключевых задач в области дорожного хозяйства является сохранение человеческой жизни, беспрерывная борьба за уменьшение травматизма и количества дорожно-транспортных происшествий.
Павел Марков

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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