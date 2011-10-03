На дорогах Приморья нарушители-рецидивисты провоцируют ДТП

ВЛАДИВОСТОК. 3 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Нарушители ПДД «со стажем» провоцируют тяжелые аварии, в которых погибают невиновные участники дорожного движения.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Приморскому краю, с начала года по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, произошло более 2 тысяч аварий, в которых погибли 278 человек, 3 тысячи жителей края получили тяжелейшие травмы и, возможно, уже не смогут вернуться к привычной жизни.

Основными причинами этих последствий стали: управление транспортом в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического), нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения. Основные «табу», несоблюдение которых в 99 процентов случаев чревато смертельными травмами, как для самого нарушителя, так и для тех, кто окажется на его пути.

В минувшее воскресенье в Михайловском районе столкновение из четырех автомашин спровоцировал 22-летний парень, решивший «пойти» на обгон попутной машины. Его стаж вождения начался три года назад, однако только с начала 2011 года он уже 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Двигаясь в сторону села Михайловка, на 7-м км автодороги «Михайловка - Турий Рог», он не убедился в безопасности маневра и начал обгон. Его первой жертвой оказался автомобиль «Faw», двигавшийся в попутном направлении, от удара с ним легковушку вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с микрогрузовиком «Toyota Town Ace». Далее уже «Toyota Town Ace» отбросило на «встречку», в сторону, второго большегруза. В результате крупного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир микрогрузовика (братья 1990, 1986 г.р.) получили травмы несовместимые с жизнью, они погибли, не приходя в сознание, на месте аварии. Водитель «Toyota Crown», спровоцировавший это ДТП, не пострадал.

Ежедневно сотрудниками Приморской Госавтоинспекции привлекаются к ответственности более 2 тысяч нарушителей правил дорожного движения. Так в минувшее воскресенье 18 водителей, как и этот парень, вышли на полосу встречного движения, более 600 – превысили скорость, 48 – сели за руль в состоянии опьянения.

Ряд статей административного кодекса предусматривает не только штрафные санкции, но и арест. К сожалению, лояльные меры не влияют на «нарушителей со стажем», позволяющих себе подвергать опасности сотни жизней, поэтому к таким участникам дорожного движения будет приниматься именно вторая мера наказания.