Бабушки из Тынды сели за компьютеры

ТЫНДА. 5 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Пенсионеров столицы БАМа обучат азам компьютерной грамотности. Как пишет местное издание «Север-Телепорт», союз пенсионеров России и специальный университет «Третий возраст» наряду с Благовещенском и другими городами и поселками Приамурья организовал подобные курсы и в Тынде. Как рассказала «Телепорту» председатель Союза пенсионеров Тынды Елена Михейчикова, когда из областного центра пришло предложение о проведении курсов, она пошла в городское управление образования. Его администрация отозвалась помочь пожилым людям: в выходные и каникулярные дни им предоставили аудитории в школах города и договорились с преподавателями о проведении занятий. В группу пожилых учеников пожелали записаться 25 женщин из тындинского союза пенсионеров. «Кто-то болеет, кто-то уехал, – говорит Елена Ивановна, – некоторые даже попросили, чтобы их записали на следующие занятия».

Осваивать компьютер пенсионеры будут по выходным. Всего до конца года планируется провести 6 занятий. За это время, как ожидается, бабушки изучат возможности текстового редактора, научатся выходить в Интернет. Как признаются сами женщины, благодаря этому многие из них смогут почаще общаться с детьми по Интернету не только в письмах, но и с помощью видеокамеры. Самой молодой бабушке-студентке 56 лет, остальные ученицы более преклонного возраста – многим давно уже за 70 лет. Несмотря на это, они полны энергии и энтузиазма. Поэтому идею обучения компьютерной грамотности они приняли с радостью. Только вот почему-то дедушек в этом активном обществе нет. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на тындинскую газету «Север-Телепорт».

