Доходная часть бюджета Приморского края выросла более чем на 1 миллиард рублей

ВЛАДИВОСТОК. 19 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 80 миллионов рублей из краевого бюджета будет направлено на покупку лекарств льготным категориям граждан в этом году, 55 миллионов рублей поступят на поддержку животноводства в регионе, 137 миллионов перечислят на ремонт многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края, такие поправки были приняты в бюджет Приморского края на 2011 год на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края. В краевом бюджете учтено финансирование ряда важных социальных программ. В результате корректировки основные параметры краевого бюджета составили по доходам - 82,8 миллиарда рублей, по расходам - 93,9 миллиарда рублей, дефицит сократился на 1,9 миллиарда рублей и составил 11 миллиардов рублей. Основанием для очередной корректировки главного финансового документа Приморья стала необходимость отразить в бюджете решение о повышении с 1 октября на 6,5 процента заработной платы работникам бюджетной сферы, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета. За время, прошедшее с момента предыдущей корректировки, край получил из федерального бюджета 1 миллиард 33 миллиона рублей.

617 миллионов рублей дополнительно поступит на реализацию программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья", средства предусмотрены для объектов дорожного хозяйства. 228 миллионов рублей будет направлено на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе фермерские хозяйства, 190 миллионов рублей - на субвенции на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

За счет собственных средств краевого бюджета на 137 миллионов увеличатся расходы на реализацию краевой программы "Дом, в котором мы живем", которая предусматривает софинансирование капитального ремонта 146 многоквартирных домов на 16 территориях Приморья.

На повышение заработной платы работникам бюджетной сферы предусмотрено 93 миллиона рублей. 80 миллионов рублей краевой бюджет дополнительно направит на лекарственное обеспечение льготников.

30 миллионов рублей добавят на мероприятия в рамках краевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Приморском крае".

На 25 миллионов рублей увеличится субсидии муниципальным образованиям на строительство школ по программе "Социальное развитие села". Дополнительно, 55 миллионов рублей поступят на поддержку животноводства в Приморском крае.

Проект закона предусматривает также перераспределение бюджетных ассигнований внутри разделов краевого бюджета и сокращение ряда расходов. Так, по предложению департамента дорожного хозяйства на следующий год переносятся расходы, в сумме 1,4 миллиарда рублей, на строительство моста через бухту Золотой Рог в рамках краевой программы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР".