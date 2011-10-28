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Posted 28 октября 2011, 02:52

Published 28 октября 2011, 02:52

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

В столице Приморья сойдутся в рукопашной дальневосточные спортсмены

28 октября 2011, 02:52
Сюжет
Спорт
Во Владивостоке пройдут открытые соревнования по единоборствам

ВЛАДИВОСТОК. 28 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 29-30 октября в спорткомплексе «Восток» будет проводиться традиционный открытый Кубок Тихого океана по рукопашному бою. Эти соревнования имеют давнюю историю и регулярно проводятся в нашем городе. В турнире принимают участие не только спортсмены Приморского края, но и представители других регионов Дальнего Востока.

Участниками являются спортсмены, культивирующие рукопашный бой и другие виды единоборств, таких как кик-боксинг, кудо, самбо и дзюдо. Турнир проводится при поддержке Приморского центра единоборств и его президента Джамала Курбанова - одного из ярких представителей плеяды приморских спортсменов-бойцов рукопашного боя.

Целью его проведения является популяризация рукопашного боя среди молодежи. Любой юноша в нашей стране знает, что рано или поздно в его жизни наступит время, когда придется служить своей Родине, но, к сожалению, не каждый молодой человек может служить а армии по состоянию здоровья. Виной этому – искажение моральных ценностей у молодежи, злоупотребление спиртным и курение. Приморский Центр единоборств в лице его президента, Джамала Курбанова, радеют за нашу молодежь, прилагают все усилия, чтобы исправить эту ситуацию и очень надеются, что число молодых людей, занятых спортом, будет постоянно расти.

Начало соревнований 29 октября в 10:00. Генеральный Интернет-партнер –поисковик Владивостока IPRIM.RU.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
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