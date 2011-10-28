В столице Приморья сойдутся в рукопашной дальневосточные спортсмены

Целью его проведения является популяризация рукопашного боя среди молодежи. Любой юноша в нашей стране знает, что рано или поздно в его жизни наступит время, когда придется служить своей Родине, но, к сожалению, не каждый молодой человек может служить а армии по состоянию здоровья. Виной этому – искажение моральных ценностей у молодежи, злоупотребление спиртным и курение. Приморский Центр единоборств в лице его президента, Джамала Курбанова, радеют за нашу молодежь, прилагают все усилия, чтобы исправить эту ситуацию и очень надеются, что число молодых людей, занятых спортом, будет постоянно расти.