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Posted 2 марта 2012, 06:40

Published 2 марта 2012, 06:40

Modified 17 сентября 2022, 12:00

Updated 17 сентября 2022, 12:00

На Дальнем Востоке произошли три землетрясения

2 марта 2012, 06:40
Сюжет
Происшествие
Жертв и разрушений нет

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты зафиксировали три землетрясения на Дальнем Востоке, в результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет, сообщает в пятницу Дальневосточный региональный центр МЧС.
По данным Геофизической службы РАН, в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано в акватории Тихого океана близ Курильских островов, очаг находился на глубине 33 км.
«Данное землетрясение на территории области не ощущалось. Жертв, разрушений нет, угрозы возникновения цунами нет», - информирует МЧС, передает РИА «Новости»
Кроме того, в 120 км от Анадыря зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.0 на глубине 10 км. Днем ранее землетрясения были зафиксированы в 120 км от поселка Лаврентьевский. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, глубина очага - около 10 км.
Данные землетрясения на территории населенных пунктов округа не ощущались. Никто не пострадал, отмечается в сообщении МЧС.

#Денис Объедкин#Новости#Дальний Восток#Происшествие
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