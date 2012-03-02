На Дальнем Востоке произошли три землетрясения

ВЛАДИВОСТОК. 2 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты зафиксировали три землетрясения на Дальнем Востоке, в результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет, сообщает в пятницу Дальневосточный региональный центр МЧС.

По данным Геофизической службы РАН, в пятницу землетрясение магнитудой 5,3 балла было зафиксировано в акватории Тихого океана близ Курильских островов, очаг находился на глубине 33 км.

«Данное землетрясение на территории области не ощущалось. Жертв, разрушений нет, угрозы возникновения цунами нет», - информирует МЧС, передает РИА «Новости»

Кроме того, в 120 км от Анадыря зарегистрировано землетрясение магнитудой 4.0 на глубине 10 км. Днем ранее землетрясения были зафиксированы в 120 км от поселка Лаврентьевский. Магнитуда подземных толчков составила 4,7 балла, глубина очага - около 10 км.

Данные землетрясения на территории населенных пунктов округа не ощущались. Никто не пострадал, отмечается в сообщении МЧС.

