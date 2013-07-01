В Белогорске искали возбудителей опасных болезней

Posted 1 июля 2013, 05:15
Published 1 июля 2013, 05:15
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
БЕЛОГОРСК. 1 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты территориального отдел Роспотребнадзора исследовали пробы воды реки Томь в микрорайоне Центральный города Белогорскана микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.
Согласно Экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском. Ромненском и Серышевском районах», результаты исследования воды соответствуют санитарным нормам и правилам СанПиН по паразитологическим и санитарно-химическим показателям.
Однако результат исследования воды не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям. Выявлены термотолерантные колиформные бактерии (они способны выдерживать высокие температуры). Их количество выше гигиенических норм в 3,8 раза, и составляет 380 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 100 КОЕ. При этом возбудители кишечных инфекций не обнаружены, говорится в сообщении пресс-службы главы Белогорска.
Фото - http://www.astanasu.kz