В Белогорске искали возбудителей опасных болезней

Однако результат исследования воды не соответствует СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по микробиологическим показателям. Выявлены термотолерантные колиформные бактерии (они способны выдерживать высокие температуры). Их количество выше гигиенических норм в 3,8 раза, и составляет 380 КОЕ в 100 мл при нормативе не более 100 КОЕ. При этом возбудители кишечных инфекций не обнаружены, говорится в сообщении пресс-службы главы Белогорска.