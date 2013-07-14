Акция "Ранец первоклассника" "шагает" по Владивостоку

Posted 14 июля 2013, 01:35
Published 14 июля 2013, 01:35
Modified 17 сентября 2022, 11:30
Updated 17 сентября 2022, 11:30
ВЛАДИВОСТОК. 14 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке продолжается городская акция «Ранец первоклассника». На сегодняшний день специалистами принято уже более 100 заявлений от родителей будущих первоклассников. Приём заявлений продолжается.
Приём заявлений от социально незащищенных семей города, в которых в этом году дети пойдут в первый класс, ведется во всех районах города. Чтобы получить школьный ранец со всеми необходимыми школьными принадлежностями, необходимо обратиться в районный отдел управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока по месту жительства.
Напомним, что по уже сложившейся традиции накануне начала учебного года дети из малообеспеченных семей получают от главы города Игоря Пушкарёва в подарок портфель с полным комплектом канцелярских товаров. В ранце есть всё необходимое - тетради, прописи, пенал с ручками и карандашами, азбука, счётные палочки, цветной картон и бумага, фломастеры, краски и альбом для рисования.
Подать документы и уточнить все интересующие вопросы можно в районных отделах управления по исполнению программ по поддержке населения:
Фрунзенский район - ул. Адм. Фокина, д.25, каб.23, тел. 2614-395;
Ленинский район - Партизанский проспект, д.3, тел. 2614-167;
Первореченский район - ул. Ильичёва, д.15, каб. 11, тел. 2614-201, 2614-469;
Советский район - ул. Кутузова, д.3-а, тел. 233-02-46, 233-02-49;
Первомайский район - ул. Калинина, д.116, каб. № 11 тел. 227-36-29, 2614-307.