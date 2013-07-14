Акция "Ранец первоклассника" "шагает" по Владивостоку



Приём заявлений от социально незащищенных семей города, в которых в этом году дети пойдут в первый класс, ведется во всех районах города. Чтобы получить школьный ранец со всеми необходимыми школьными принадлежностями, необходимо обратиться в районный отдел управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока по месту жительства.