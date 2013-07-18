Жителям окраины Хабаровска вернут детский сад

Posted 18 июля 2013, 08:03
Published 18 июля 2013, 08:03
Modified 17 сентября 2022, 13:04
Updated 17 сентября 2022, 13:04
ХАБАРОВСК. 18 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Вернуть прежний статус зданию детского сада на улице Гагарина в поселке Горького. Такое решение принято в хабаровской мэрии. Здесь прошло совещание с участием представителей общественной организации «Центр гражданских инициатив», сообщает пресс-служба администрации Хабаровска. Этому разговору предшествовал официальный письменный запрос Центра, в котором общественники просили дать разъяснения, касающиеся развития системы дошкольного образования. В совещании также участвовали руководители управления образования, культуры и представители департамента муниципальной собственности.
Речь, в частности, шла об объекте незавершенного строительства на улице Семашко в поселке имени Горького, в котором должен был разместиться детский сад. По информации руководителя городского управления образования Ольги Тен, это здание, строительство которого началось 20 лет назад, не является муниципальной собственностью и, кроме того, сегодня находится в неудовлетворительном состоянии, а также не соответствует современным требованиям. И если бы мэрия приняла решение его выкупить, отремонтировать и привести в соответствие с требованиями СанПиНа, это потребовало бы вложения средств, сопоставимых со стоимостью возведения нового дошкольного учреждения.
Поэтому администрация города пошла другим путем: вернуть детям помещение, которое занимало одно из подразделений УВД. В результате переговоров удалось добиться договоренности о переводе полицейского пункта в другое здание. А после того, как в обновленном помещении на Гагарина, 9 разместится детский сад, потребность жителей поселка в услугах дошкольного образования будет удовлетворена.
Приглашенные также получили общую информацию о развитии сети дошкольных учреждений. В этой сфере с 2008 года начали работать городские целевые программы. За 5 лет на реализацию двух программ было израсходовано более 2 млрд рублей. И за этот период в городе стало на 28 детских садов больше. Количество детей, получивших место в дошкольных учреждениях, выросло более чем на 5 тысяч человек. Как заверили в управлении образования, полностью обеспечена потребность в услугах дошкольного образования в поселке Березовка, районе Базы КАФ, Первого и Южного микрорайонов, 5-ой площадки, Авиагородка, Овощесовхоза. В этом году будут сданы на условиях софинансирования с правительством края еще 3 детских сада, и тогда местами будут обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 лет. Новое строительство запланировано и на 2013 год.
Фото khabarovskonline.com