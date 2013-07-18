Жителям окраины Хабаровска вернут детский сад

Приглашенные также получили общую информацию о развитии сети дошкольных учреждений. В этой сфере с 2008 года начали работать городские целевые программы. За 5 лет на реализацию двух программ было израсходовано более 2 млрд рублей. И за этот период в городе стало на 28 детских садов больше. Количество детей, получивших место в дошкольных учреждениях, выросло более чем на 5 тысяч человек. Как заверили в управлении образования, полностью обеспечена потребность в услугах дошкольного образования в поселке Березовка, районе Базы КАФ, Первого и Южного микрорайонов, 5-ой площадки, Авиагородка, Овощесовхоза. В этом году будут сданы на условиях софинансирования с правительством края еще 3 детских сада, и тогда местами будут обеспечены все дети в возрасте от 3 до 7 лет. Новое строительство запланировано и на 2013 год.