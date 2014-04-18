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Posted 18 апреля 2014, 07:25

Published 18 апреля 2014, 07:25

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

На владивостокской "Фетисов-Арене" состоится "Дискотека 90-х"

18 апреля 2014, 07:25
31 мая здесь выступят звёзды лихого десятилетия

В последний день весны, 31 мая, во Владивостоке состоится «Дискотека 90-х». В концертно-спортивном комплексе «Фетисов-Арена» зрители увидят и услышат звёзд позапрошлого десятилетия.

Популярные хиты того времени для публики споют вокалистка «Ace of Base» Йенни Берггрен, а также группы «Virus», «Комиссар» и «Технология». Желающие смогут не только послушать композиции прошлого, но и энергично подвигаться под танцевальные хиты.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало об отгремевшей недавно «Дисконочи 80-х». На специально оборудованной в «Фетисове» сцене появились группы «Мираж», «Цветы», «Boney-M» «Кар-мэн» и экс-солист группы «Modern Talking» Томас Андерс, который много общался с публикой и даже выложил фото зала в свой «Твиттер».

Фото: primafisha.ru

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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