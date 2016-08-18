В первых днях сентября Владивосток прирастёт на 2,5 тысячи человек

Posted 17 августа 2016, 23:09
Published 17 августа 2016, 23:09
Modified 14 декабря 2023, 16:07
Updated 14 декабря 2023, 16:07
2500 участников из трёх десятков стран мира станут гостями Восточного экономического форума во Владивостоке 2-3 сентября. Об этом накануне объявил председатель оргкомитета полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на Минвостокразвития.
Вице-премьер правительства России Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, представители федеральных и региональных органов власти обсудили финальный ход подготовки к Восточному экономическому форуму.
Как отметил вице-премьер, «до Восточного экономического форума осталось две недели. Времени немного». Ожидается, что во Владивосток прибудет «порядка 2,5 тысячи участников из 30 стран мира». «Это в полтора раза больше того количества, которое участвовало в первом форуме во Владивостоке. Мы учли интерес инвесторов к процессам развития Дальнего Востока. Могу сказать, что на сегодняшний день квота по заявкам практически выбрана, тем не менее мы постараемся сделать так, чтобы не отказать тем людям, которые хотят работать на Дальнем Востоке», – заявил Трутнев.
Председатель оргкомитета ВЭФ отметил реализацию первых поручений президента: поиск новых инвестиционных проектов, создание территорий опережающего развития. Подписан, но пока не вступил в действие закон о свободном порте Владивосток. «На сегодняшний день все эти инструменты активно реализуются. Общее количество проектов приближается к трёмстам, объём инвестиций ушёл за 1,16 триллиона рублей», – уточнил Юрий Трутнев. На втором Восточном экономическом форуме российские государственные деятели планируют рассказать инвесторам о дальнейших механизмах государственной поддержки, их совершенствовании.
«Мы относимся ко второму форуму точно так же, как относились к первому. Это не просто важное мероприятие, а ещё один шаг развития Дальнего Востока Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич Медведев подписал новую государственную программу развития Дальнего Востока до 2025 года. Перспективы у нас есть. Мы можем уверенно разговаривать с инвесторами о дальнейшей работе», – подытожил Трутнев.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», на ВЭФ стремятся не только новые потенциальные инвесторы, но и герои первого форума из числа мировых звёзд. Ранее желание вновь приехать во Владивосток высказала голливудская звезда Памела Андерсон. О намерениях её коллеги Стивена Сигала пока ничего не известно.