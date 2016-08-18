В первых днях сентября Владивосток прирастёт на 2,5 тысячи человек

Как отметил вице-премьер, «до Восточного экономического форума осталось две недели. Времени немного». Ожидается, что во Владивосток прибудет «порядка 2,5 тысячи участников из 30 стран мира». «Это в полтора раза больше того количества, которое участвовало в первом форуме во Владивостоке. Мы учли интерес инвесторов к процессам развития Дальнего Востока. Могу сказать, что на сегодняшний день квота по заявкам практически выбрана, тем не менее мы постараемся сделать так, чтобы не отказать тем людям, которые хотят работать на Дальнем Востоке», – заявил Трутнев.