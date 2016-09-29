Во Владивостоке открылся международный конгресс рыбаков

До начала конгресса в беседе с РИА «Восток-Медиа» он отметил, что участвуют представители 10 стран: «Не только наши соседи-азиаты, но и, например, Норвегия, Канада, США – в соответствии с международным статусом конгресса. Будем обсуждать вопросы стратегии отрасли, дальнейшего поиска путей выполнения поручений президента по развитию отрасли».