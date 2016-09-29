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Posted 29 сентября 2016, 00:26

Published 29 сентября 2016, 00:26

Modified 17 сентября 2022, 10:26

Updated 17 сентября 2022, 10:26

Во Владивостоке открылся международный конгресс рыбаков

29 сентября 2016, 00:26
Среди участников – представители Норвегии, США, Канады

Только что, в 10:25, на острове Русском начал работу уже одиннадцатый по счёту Международный конгресс рыбаков во Владивостоке. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», тема пленарного заседания – «Государственная поддержка как механизм развития рыбной отрасли». Открыл его вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко.

До начала конгресса в беседе с РИА «Восток-Медиа» он отметил, что участвуют представители 10 стран: «Не только наши соседи-азиаты, но и, например, Норвегия, Канада, США – в соответствии с международным статусом конгресса. Будем обсуждать вопросы стратегии отрасли, дальнейшего поиска путей выполнения поручений президента по развитию отрасли».

Всего в мероприятии, которое организует администрация Приморского края, участвует 476 человек, включая представителей власти и рыбодобывающих компаний Дальнего Востока, Росрыболовства, Минвостокразвития РФ.

Президент некоммерческого объединения «Ассоциация добытчиков минтая» Герман Зверев пообещал: «Будет много интересных докладов. Один из них представит председатель Союза рыбаков Норвегии. Коллеги из региональных органов власти расскажут об опыте регулирования рыболовства и поддержки, развития рыбохозяйственного комплекса».

Кроме пленарного заседания, по словам Зверева, конгресс вместит три круглых стола, на которых участники подробно обсудят новые законодательные акты в сфере рыболовства и создание дальневосточного рыбохозяйственного кластера, включающего все регионы ДФО. Впервые на этом конгрессе перед владельцами рыбохозяйственных предприятий вытсупят представители крупнейших российских банков: они расскажут о формах и системах кредитования рыбной промышленности.

Международный конгресс рыбаков продлится два дня.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика
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