В Приморье знают, как решить проблему абортов и бэби-боксов

Posted 30 сентября 2016, 08:10
Published 30 сентября 2016, 08:10
Modified 17 сентября 2022, 10:26
Updated 17 сентября 2022, 10:26
На этой неделе в России снова остро встал вопрос об отмене бэби-боксов (специально оборудованных мест для анонимного отказа от ребёнка и передачи его на попечительство госслужбам и органам) и абортов. Во-первых, правительство поддержало законопроект сенатора Мизулиной о запрете бэби-боксов. Во-вторых, патриарх Кирилл, верховный муфтий и детский омбудсмен Кузнецова поддержали предложение общественников вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В связи с этим россиян накрыла оживлённая волна обсуждений. Эксперты, медики, общественники в очередной раз начали решать, имеет ли право власть лишать женщин возможности избавиться от ребёнка и к чему в итоге это может привести.
По данным Газеты.ру, на сегодняшний день в России работает не больше 20 приёмников для детей. Их начали внедрять около пяти лет назад, но многие люди даже не слышали о существовании подобных мест. При этом протестное настроение вновь обострилось – в правительстве решили, что поощрять отказы от новорождённых не стоит.
Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с главным врачом Владивостокского клинического родильного дома № 3 Светланой Сагайдачной и узнал её профессиональное мнение на этот счёт. Она твёрдо уверена в том, что проблему отказов от новорожденных необходимо решать не с помощью установки бэби-боксов, а путём ведения активной профилактической работы.
«Необходимо поддерживать женщин в их социальной адаптации и реализации в семье, прививать обществу чувство уважения к семейным ценностям, а значит – и к ответственному родительству. В нашем роддоме, например, уже 9 лет действует программа «Пойдём домой», направленная на предупреждение отказов от малышей. На них не оказывают давление, в них не воспитывают чувство вины, им просто помогают разобраться в ситуации и отличить ложные проблемы от истинных. В итоге многие женщины, успокоившись и взвесив все «за» и «против», начинают понимать, что проблемы, казавшиеся им глобальными, на самом деле вполне решаемы и не стоят того, чтобы из-за них лишать себя и своего малыша семейного счастья», - рассказала собеседница агентства.
При этом, уточнила Сагайдачная, эта информация подтверждается цифрами. За 9 лет работы программы «Пойдём домой» количество отказных деток снизилось вдвое, с 50 в 2007 году до 25 в 2014 и 15 в 2015. Кроме того, благодаря трудоустройству в роддом благополучно решилась судьба двух семей - мамы хотели отказаться от малышей из-за социальных трудностей, а сейчас все бытовые проблемы остались позади.
Параллельно этому последние дни в Сети набирает обороты дискуссия по поводу отмены бесплатных абортов. В поддержку этой инициативы выступили патриарх и муфтий, подписавшие требование вывести эту услугу из списка бесплатных. Эксперты посчитали, что ежегодно на аборты тратится около 6 миллиардов рублей из фонда обязательного медицинского страхования.
При этом многие медики в ходе обсуждения этой темы призывают обратиться к истории, а если быть точнее – собственному печальному опыту. В 1936 году в СССР запретили аборты. В последующий за ним год рождаемость выросла, число абортов резко сократилось, но уже с 1937 года количество прерываний беременности стало расти за счёт налаженной системы нелегальных абортов, которые выполнялись варварскими способами и отнюдь не всегда специалистами. Результатом этого стал рост смертности от искусственного прерывания и вызванных им осложнений, а также волна преступлений в сфере детоубийства. Закон отменили спустя 19 лет. Между тем сейчас, например, подобный запрет работает в Польше – по официальным данным, ежегодно там прерывают беременность до 200 раз, а по неофициальным - от 90 до 180 тысяч.
«Общество должно понимать, что ни один нормальный врач априори не может поддерживать увеличение числа абортов. Это наносит непоправимый урон здоровью. Около 50 % женщин, которые обращаются к нам с проблемой бесплодия, имеют в своей истории прерванную первую беременность. Поэтому здесь, я считаю, также важно уделять особое внимание профилактике – воспитанию подростков и молодёжи, пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни и ответственного родительства. Ну и, конечно, работе с женщинами, вошедшими в «группу риска» и задумывающимися о прерывании беременности», - сказала Светлана Сагайдачная корреспонденту РИА «Восток-Медиа».
Так, в женской консультации роддома № 3 работает кабинет поддержки семьи. С пациентками, планирующими аборт, работает врач акушер-гинеколог. Насколько эффективна его деятельность, также говорит статистика. Так, в 2011 году в стационаре женской консультации специалисты сделали 1058 абортов, в 2012 году – уже 771, а по итогам 2015 года – и вовсе 487. Также значительно снизилась доля пациенток, обратившихся за прерыванием первой беременности. В 2013 году аборт хотели сделать 185 женщин в возрасте 25-29 лет и 121 в возрасте 20-24 лет. В 2014 году эти цифры уменьшились до 100 и 98 человек соответственно, а в 2015-м – до 14.