В Приморье знают, как решить проблему абортов и бэби-боксов

При этом многие медики в ходе обсуждения этой темы призывают обратиться к истории, а если быть точнее – собственному печальному опыту. В 1936 году в СССР запретили аборты. В последующий за ним год рождаемость выросла, число абортов резко сократилось, но уже с 1937 года количество прерываний беременности стало расти за счёт налаженной системы нелегальных абортов, которые выполнялись варварскими способами и отнюдь не всегда специалистами. Результатом этого стал рост смертности от искусственного прерывания и вызванных им осложнений, а также волна преступлений в сфере детоубийства. Закон отменили спустя 19 лет. Между тем сейчас, например, подобный запрет работает в Польше – по официальным данным, ежегодно там прерывают беременность до 200 раз, а по неофициальным - от 90 до 180 тысяч.