«Луч» и «Тосно» продлили уникальную серию приморцев

Posted 23 апреля 2017, 23:38
Published 23 апреля 2017, 23:38
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В 33-м туре чемпионата Футбольной национальной лиги «Луч» продлил свою серию без побед до 10 матчей. При этом «тигры» имели все шансы обыграть реального претендента на выход в Премьер-лигу – ленинградский «Тосно», сообщает РИА «Восток-Медиа».
Штаб «Луча» во главе с Константином Емельяновым пошёл ва-банк: на газон стадиона «Динамо» команда вышла без единого номинального форварда. Вперёд бросили лишь Александра Носова, который в первом тайме создавал остроту у ворот соперника. Впрочем, на исходе первой 45-минутки гости открыли счёт – после комбинации, последовавшей за подачей углового, гол на свой счёт записал нападающий Александр Кутьин.
Во втором тайме тренерский штаб бросил в бой атакующие силы в виде ударной связки Илья Михалёв – Иван Столбовой. Ответный мяч «лучовцы» забили после подачи с углового удара: передачу замкнул Столбовой. В концовке матча оборонцы «Тосно» сбили в своей штрафной Вадима Минича. Судья показал на 11-метровую отметку, но Минич не смог воспользоваться реальной возможностью вывести «Луч» к победе. Итог – 1:1.
«Луч» выступал в следующем составе:
Котляров, Насадюк, Коломыц (Столбовой, 71, Гордиенко, 86), Пономаренко, Ребко, Машнев, Килин, Кашкавал, Гриднев (Минич, 76), Носов (Михалёв, 71), Попов.
Из остальных результатов тура следует отметить вылет хабаровского СКА из четвёрки лидеров (но не из «зоны плей-офф») после ничейного исхода в Астрахани (0:0).