«Луч» и «Тосно» продлили уникальную серию приморцев

Штаб «Луча» во главе с Константином Емельяновым пошёл ва-банк: на газон стадиона «Динамо» команда вышла без единого номинального форварда. Вперёд бросили лишь Александра Носова, который в первом тайме создавал остроту у ворот соперника. Впрочем, на исходе первой 45-минутки гости открыли счёт – после комбинации, последовавшей за подачей углового, гол на свой счёт записал нападающий Александр Кутьин.