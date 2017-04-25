Бывшего сотрудника полпредства в ДФО отправили под суд за взятку

Posted 25 апреля 2017, 00:00
Published 25 апреля 2017, 00:00
Modified 15 декабря 2023, 06:45
Updated 15 декабря 2023, 06:45
В дальневосточной столице закончилось расследование уголовного дела, в котором фигурируют бывший главный федеральный инспектор Хабаровского края и сотрудники регионального правительства. В зависимости от роли каждого их обвиняют в получении взятки или пособничестве в этом, незаконной предпринимательской деятельности, мошенничестве и других преступлениях.
По версии следствия, в ноябре 2015 года экс-работник полпредства в ДФО Виталий Лукьянчук предложил зампреду правительства Сергею Игнатовичу найти организацию, которая за свой счёт может сделать в его служебной квартире ремонт. Тот переадресовал просьбу начальнику КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» Сергею Пигилову. В итоге директор компании пообещал выполнить работы на этих условия, но взамен попросил у главного федерального инспектора содействия в электронном аукционе по реконструкции детсада в психоневрологический диспансер в поселке Берёзовый Солнечного района. Стоимость госконтракта составила свыше 40 миллионов рублей.
Организация приступила к ремонту служебной квартиры Лукьянчука — смета затрат вышла в сумму больше трёх миллионов 300 тысяч рублей. Компания приняла участие в аукционе, несмотря на то, что не соответствовала требованиям заказчика. Благодаря покровительству главного федерального инспектора предприниматель победил и заключил контракт.
Помимо этого, Сергей Игнатович в октябре 2015 года после расторжения контракта с одной из организаций, которая занималась строительством объекта «Краевой бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре», решил обеспечить заключение нового документа с подконтрольной ему компанией, в которой до назначения в зампреды был директором. Начальнику службы заказчика краевого Минстроя он дал указание разместить на электронной площадке извещение о проведении запроса предложения. Пигилов выполнил его указание. Потом Игнатович потребовал от министра строительства Хабаровского края Андрея Скоморохова, а также от Сергея Пигилова любыми способами устранить конкурентов. В итоге организация заключила контракт на сумму свыше 90 миллионов рублей.
По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по региону, дело в отношении Пигилова вывели отдельно и рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 17 февраля 2016 года задержали заместителя председателя правительства края Сергея Игнатовича вслед за главой регионального Минстроя Андреем Скомороховым. Суд отправил обоих под домашний арест. Позже Игнатовича, а также Виталия Лукьянчука заключили под стражу.