Бывшего сотрудника полпредства в ДФО отправили под суд за взятку

Помимо этого, Сергей Игнатович в октябре 2015 года после расторжения контракта с одной из организаций, которая занималась строительством объекта «Краевой бизнес-инкубатор в Комсомольске-на-Амуре», решил обеспечить заключение нового документа с подконтрольной ему компанией, в которой до назначения в зампреды был директором. Начальнику службы заказчика краевого Минстроя он дал указание разместить на электронной площадке извещение о проведении запроса предложения. Пигилов выполнил его указание. Потом Игнатович потребовал от министра строительства Хабаровского края Андрея Скоморохова, а также от Сергея Пигилова любыми способами устранить конкурентов. В итоге организация заключила контракт на сумму свыше 90 миллионов рублей.