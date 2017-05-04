Во Владивостоке на линию вышел праздничный троллейбус

Posted 4 мая 2017, 04:49
Published 4 мая 2017, 04:49
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
На улицы приморской столицы вышел праздничный троллейбус. Сотрудники «Электротранспорта Владивостока» украсили его атрибутикой и символами Победы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации пресс-службы администрации Владивостока, таким образом сотрудники ведомства решили поздравить пассажиров с 9 Мая.
«Это происходит ежегодно. Хочется, чтобы горожанам и гостям города у нас было не только комфортно, но и радостно», - рассказала водитель-наставник ОАО «Электротранспорт Владивостока» Галина Соболева.
Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца. В пятницу, 5 мая, на линию также выйдет и праздничный трамвай.
Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что во Владивостоке временно изменится движение. В связи с проведением в центре города военного парада, шествия «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий поменяются маршруты движения некоторых автобусов. При этом схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваев и фуникулёра) останется без изменений.