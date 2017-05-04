Во Владивостоке на линию вышел праздничный троллейбус

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что во Владивостоке временно изменится движение. В связи с проведением в центре города военного парада, шествия «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий поменяются маршруты движения некоторых автобусов. При этом схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваев и фуникулёра) останется без изменений.