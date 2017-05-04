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Posted 4 мая 2017, 04:49

Published 4 мая 2017, 04:49

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Во Владивостоке на линию вышел праздничный троллейбус

4 мая 2017, 04:49
Скоро начнёт курсировать нарядный трамвай

На улицы приморской столицы вышел праздничный троллейбус. Сотрудники «Электротранспорта Владивостока» украсили его атрибутикой и символами Победы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, таким образом сотрудники ведомства решили поздравить пассажиров с 9 Мая.

«Это происходит ежегодно. Хочется, чтобы горожанам и гостям города у нас было не только комфортно, но и радостно», - рассказала водитель-наставник ОАО «Электротранспорт Владивостока» Галина Соболева.

Нарядный троллейбус будет курсировать по маршруту № 5 в течение месяца. В пятницу, 5 мая, на линию также выйдет и праздничный трамвай.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что во Владивостоке временно изменится движение. В связи с проведением в центре города военного парада, шествия «Бессмертный полк» и праздничных мероприятий поменяются маршруты движения некоторых автобусов. При этом схема движения электротранспорта (троллейбусов, трамваев и фуникулёра) останется без изменений.

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