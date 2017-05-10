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Posted 9 мая 2017, 23:50

Published 9 мая 2017, 23:50

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«СКА-Хабаровск» сразится за очки с дублёрами «Спартака»

9 мая 2017, 23:50
Сюжет
Спорт
Гости отстают от «армейцев» всего на одну строчку в турнирной таблице

Футбольная команда «СКА-Хабаровск» сегодня, 10 мая, проведёт предпоследний в нынешнем сезоне домашний матч. Соперником «армейцев» станет московский «Спартак-2». Встреча пройдёт на стадионе имени Ленина и начнётся в 18:30.

Хабаровчане по итогам предыдущего тура вернулись в квартет сильнейших. «Спартак-2» отстаёт от дальневосточников на два очка, однако их конкурентом не является, поскольку, согласно регламенту, права на повышение в классе не имеет.

«СКА-Хабаровск» в минувшую субботу одержал третью «весеннюю» победу, одолев в дальневосточном дерби «Луч-Энергию». «Армейцы» в 19-й раз по ходу сезона сыграли в обороне на ноль и стали лидерами лиги по данному показателю. Несмотря на неудачные выступления после зимней паузы, вот уже пять туров подряд хозяева мячей не пропускают. Пять последних первых таймов дальневосточники сыграли вничью и не позволяют забить соперникам во втором тайме в девяти предыдущих матчах.

Как сообщает пресс-служба ФНЛ, у «Спартака-2» в прошлом туре прервалась серия из шести матчей без поражений. На выезде в последних шести встречах москвичи не проигрывают, чередуя победы с ничьими. «СКА-Хабаровск» и «Спартак-2» провели в своей истории три официальных поединка, и во всех случаях победу праздновали хозяева поля.

#Новости#Хабаровский край#Спорт#Спорт27#Футбол#СКА-Хабаровск#ФНЛ#Спартак-2
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