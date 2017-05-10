«СКА-Хабаровск» сразится за очки с дублёрами «Спартака»

«СКА-Хабаровск» в минувшую субботу одержал третью «весеннюю» победу, одолев в дальневосточном дерби «Луч-Энергию». «Армейцы» в 19-й раз по ходу сезона сыграли в обороне на ноль и стали лидерами лиги по данному показателю. Несмотря на неудачные выступления после зимней паузы, вот уже пять туров подряд хозяева мячей не пропускают. Пять последних первых таймов дальневосточники сыграли вничью и не позволяют забить соперникам во втором тайме в девяти предыдущих матчах.