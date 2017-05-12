Акушерский пункт построят в отдалённом селе Хабаровского края

Posted 12 мая 2017, 01:00
Published 12 мая 2017, 01:00
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В 2018 году в селе Богородское Ульчского района начнётся строительство нового акушерского корпуса больницы № 1. Он вошёл в перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счёт средств краевого бюджета. На возведение учреждения предусмотрены десять миллионов рублей.
Уже началась подготовка проектно-сметной документации для возведения корпуса. Предполагается, что в двухэтажном здании расположатся технические и хозяйственно-бытовые помещения, зона для утилизации медицинских отходов. В акушерском отделении будет работать амбулатория, рассчитанная на 30 посещений в день, кабинеты УЗИ и КТГ, приёмный покой. Предусмотрено также создание отделения патологии беременных.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в здании также будут два зала, в том числе индивидуальный, который рассчитан на 300 родов в год. Также появится операционно-реанимационный блок для оказания оперативной помощи жителям Ульчского района и отделение для новорождённых, с палатой интенсивной терапии и отделение для рожениц.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что региональное правительство планирует построить на территории края 100 фельдшерско-акушерских пунктов до 2020 года. Кроме этого, в планах чиновников учтено появление 22 амбулаторий. Это часть профильной программы поддержки развивающихся территорий и модернизации системы здравоохранения.