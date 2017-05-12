Акушерский пункт построят в отдалённом селе Хабаровского края

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в здании также будут два зала, в том числе индивидуальный, который рассчитан на 300 родов в год. Также появится операционно-реанимационный блок для оказания оперативной помощи жителям Ульчского района и отделение для новорождённых, с палатой интенсивной терапии и отделение для рожениц.