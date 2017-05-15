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Posted 15 мая 2017, 09:34

Published 15 мая 2017, 09:34

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

На Vladivostok Boat Show разыграют конкурс фотографий

15 мая 2017, 09:34
Принять участие в розыгрыше сможет каждый участник мероприятия

Остаются считаные дни до старта IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show – 2017, которая пройдёт 19 – 21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остаётся яхт-клуб «Семь футов».

Последняя неделя подготовки для любого мероприятия – самая сложная и увлекательная. Организаторы сообщают, что партнёры готовят подарки, розыгрыши, конкурсы для гостей выставки.

Сегодня стало известно, что компания Samsung, которая в этом году является партнёром мероприятия, приглашает посетителей в дни выставки принять участие в конкурсе. Всего за одну фотографию на стенде компании, выложенную со специальными хештегами в социальную сеть, можно выиграть самый ожидаемый смартфон года – Samsung Galaxy S8.

Выставка начинает работу с 10 утра 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день состоится официальное открытие фестиваля. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей, рекомендуют организаторы.

По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали больше 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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