На Vladivostok Boat Show разыграют конкурс фотографий

Posted 15 мая 2017, 09:34
Published 15 мая 2017, 09:34
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Остаются считаные дни до старта IX Международной выставки катеров и яхт Vladivostok Boat Show – 2017, которая пройдёт 19 – 21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остаётся яхт-клуб «Семь футов».
Последняя неделя подготовки для любого мероприятия – самая сложная и увлекательная. Организаторы сообщают, что партнёры готовят подарки, розыгрыши, конкурсы для гостей выставки.
Сегодня стало известно, что компания Samsung, которая в этом году является партнёром мероприятия, приглашает посетителей в дни выставки принять участие в конкурсе. Всего за одну фотографию на стенде компании, выложенную со специальными хештегами в социальную сеть, можно выиграть самый ожидаемый смартфон года – Samsung Galaxy S8.
Выставка начинает работу с 10 утра 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день состоится официальное открытие фестиваля. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей, рекомендуют организаторы.
По вопросам участия можно обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали больше 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.