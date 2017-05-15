На Vladivostok Boat Show разыграют конкурс фотографий

Сегодня стало известно, что компания Samsung, которая в этом году является партнёром мероприятия, приглашает посетителей в дни выставки принять участие в конкурсе. Всего за одну фотографию на стенде компании, выложенную со специальными хештегами в социальную сеть, можно выиграть самый ожидаемый смартфон года – Samsung Galaxy S8.