Приморцев призывают сдавать нормы ГТО

Posted 16 мая 2017, 01:06
Published 16 мая 2017, 01:06
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Приморцев призывают сдавать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» краевые власти закупили спортивное оборудование и инвентарь. Из краевого бюджета на реализацию этой программы выделено 15 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На встрече с журналистами специалисты рассказали о проекте «Готов к труду и обороне», проведённой работе и плюсах ГТО.
Организатором программы является департамент физической культуры. В ведомстве уверены, благодаря подобным мероприятиям число спортивных людей увеличится в разы, а юные спортсмены получат мотивацию к дальнейшим победам.
«Моей главной задачей является заинтересовать как можно больше молодёжи и школьников пройти нормы ГТО. В последнее время мне часто звонят и интересуются, как пройти, какие нормы ГТО, где подать заявку. Я с удовольствием им рассказываю. Мои ученики прошли все задания и получили золотые значки. Для них это большое испытание, и высший результат означает, что все их усилия не напрасны», - рассказал победитель Кубка России по кудо, официальный посол ГТО Приморского края Андрей Черных.
Чтобы выполнить испытание ГТО, необходимо предварительно пройти медицинское обследование, зарегистрироваться на сайте www.gto.ru и упорно готовиться к сдаче нормативов. Возраст участников - от 6 до 70 лет. При этом каждая категория обладает отдельными нормативными требованиями. Начинающие спортсмены как минимум должны уметь плавать, бегать, кататься на лыжах, прыгать в длину, стрелять из пневматического ружья, подтягиваться и приседать.
«В последние несколько лет наметилась положительная тенденция ежегодного роста количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей Приморского края, с 2013 года эта цифра увеличилась с 24 до 32,3 %, а обеспеченность населения края спортивными сооружениями выросла с 26 до 42 процентов. Безусловно, свою роль в том, что всё больше приморцев выбирает спортивный и здоровый образ жизни, сыграло и внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». Многие жители края уже успешно прошли тестирование. Однако хочу отметить, что прийти и сразу выполнить комплекс ГТО на знак отличия достаточно сложно, для этого необходимо провести определённую физическую подготовку. Больше всех, конечно, пройти тестирование заинтересованы выпускники учебных заведений, так как при поступлении в вузы за «золотой» знак отличия ГТО им начисляются дополнительные баллы. Но и среди взрослого населения интерес к выполнению комплекса большой. С начала этого года в муниципальные центры на тестирование приходят и трудовые коллективы, и семьи, и все желающие. Мы приглашаем всех жителей Приморского края присоединиться к этому всероссийскому движению, выполнить нормативы комплекса и получить знак отличия ГТО», - сказал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.