Приморцев призывают сдавать нормы ГТО

«В последние несколько лет наметилась положительная тенденция ежегодного роста количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей Приморского края, с 2013 года эта цифра увеличилась с 24 до 32,3 %, а обеспеченность населения края спортивными сооружениями выросла с 26 до 42 процентов. Безусловно, свою роль в том, что всё больше приморцев выбирает спортивный и здоровый образ жизни, сыграло и внедрение комплекса «Готов к труду и обороне». Многие жители края уже успешно прошли тестирование. Однако хочу отметить, что прийти и сразу выполнить комплекс ГТО на знак отличия достаточно сложно, для этого необходимо провести определённую физическую подготовку. Больше всех, конечно, пройти тестирование заинтересованы выпускники учебных заведений, так как при поступлении в вузы за «золотой» знак отличия ГТО им начисляются дополнительные баллы. Но и среди взрослого населения интерес к выполнению комплекса большой. С начала этого года в муниципальные центры на тестирование приходят и трудовые коллективы, и семьи, и все желающие. Мы приглашаем всех жителей Приморского края присоединиться к этому всероссийскому движению, выполнить нормативы комплекса и получить знак отличия ГТО», - сказал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.