В Приморье начались чистки депутатского корпуса

Posted 18 мая 2017, 08:34
Published 18 мая 2017, 08:34
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
После публикации деклараций о доходах своих мест в представительных органах лишились 76 приморских депутатов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь приморская прокуратура намерена отправить в отставку и некоторых представителей думы Владивостока.
В Приморье от должности отстранили уже 76 депутатов. Они не предоставили сведений о своих доходах – или предоставили их с ошибками. Эти факты выявили работники прокуратуры, которые незамедлительно обратились в суд.
Так, потеряли места 10 народных избранников из Уссурийской, Арсеньевской, Лесозаводской, Партизанской, Большекаменской и Дальнегорской дум. Сложили свои полномочия 18 районных и 13 поселковых депутатов. Своих кресел лишились 35 представителей муниципальных комитетов. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, изначально нарушителей было больше. Однако 6 народных избранников сами исправили все свои проколы и поэтому сохранили посты.
Самая пикантная ситуация сложилась в приморской столице. Во владивостокской думе выявили 8 нарушителей, которые должны сложить свои полномочия. Среди них – такие известные в городе личности, как Зинаида Ким и Дмитрий Сулеев. Однако данный вопрос до сих пор никто не рассматривал. Так и не дождавшись никакой реакции, прокурор Владивостока подал в суд на городскую думу.
«...Нарушения антикоррупционных стандартов были выявлены в деятельности 21 депутата думы. Однако только у 8 депутатов такие нарушения, с учётом требований действующего законодательства, считаются значительными коррупционными проступками и влекут досрочное прекращение их полномочий», говорится в официальном сообщении краевой прокуратуры.