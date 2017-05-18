vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 мая 2017, 08:34

Published 18 мая 2017, 08:34

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

В Приморье начались чистки депутатского корпуса

18 мая 2017, 08:34
Сюжет
Прокуратура
Неполные декларации о доходах приводят к отставкам

После публикации деклараций о доходах своих мест в представительных органах лишились 76 приморских депутатов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь приморская прокуратура намерена отправить в отставку и некоторых представителей думы Владивостока.

В Приморье от должности отстранили уже 76 депутатов. Они не предоставили сведений о своих доходах – или предоставили их с ошибками. Эти факты выявили работники прокуратуры, которые незамедлительно обратились в суд.

Так, потеряли места 10 народных избранников из Уссурийской, Арсеньевской, Лесозаводской, Партизанской, Большекаменской и Дальнегорской дум. Сложили свои полномочия 18 районных и 13 поселковых депутатов. Своих кресел лишились 35 представителей муниципальных комитетов. Как сообщила старший помощник приморского прокурора Елена Телегина, изначально нарушителей было больше. Однако 6 народных избранников сами исправили все свои проколы и поэтому сохранили посты.

Самая пикантная ситуация сложилась в приморской столице. Во владивостокской думе выявили 8 нарушителей, которые должны сложить свои полномочия. Среди них – такие известные в городе личности, как Зинаида Ким и Дмитрий Сулеев. Однако данный вопрос до сих пор никто не рассматривал. Так и не дождавшись никакой реакции, прокурор Владивостока подал в суд на городскую думу.

«...Нарушения антикоррупционных стандартов были выявлены в деятельности 21 депутата думы. Однако только у 8 депутатов такие нарушения, с учётом требований действующего законодательства, считаются значительными коррупционными проступками и влекут досрочное прекращение их полномочий», говорится в официальном сообщении краевой прокуратуры.

#Денис Объедкин#Новости#Прокуратура#Дума Владивостока#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика