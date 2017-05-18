В Приморье начались чистки депутатского корпуса

Самая пикантная ситуация сложилась в приморской столице. Во владивостокской думе выявили 8 нарушителей, которые должны сложить свои полномочия. Среди них – такие известные в городе личности, как Зинаида Ким и Дмитрий Сулеев. Однако данный вопрос до сих пор никто не рассматривал. Так и не дождавшись никакой реакции, прокурор Владивостока подал в суд на городскую думу.