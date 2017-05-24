Житель Хабаровского края стащил бордюр, чтобы благоустроить свой дом

Posted 24 мая 2017, 01:00
Published 24 мая 2017, 01:00
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В Хабаровском крае правоохранители поймали мужчину, который украл бордюр. Он рассказал полицейским, что хотел облагородить ворованным камнем свой собственный дом. Теперь злоумышленник стал фигурантом уголовного дела.
Нечистый на руку мужчина работает на местном транспортном предприятии. Стражи порядка задержали его в рамках оперативно-профилактического мероприятия «СЦБ-Металл» в посёлке Уктур Комсомольского района. Выяснилось, что 37-летний злоумышленник присвоил себе 32 новых железобетонных бортовых камня. Общая сумма ущерба составила порядка шести тысяч рублей.
По информации пресс-службы управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, на допросе нерадивый работник предприятия признался, что складировал похищенное имущество у себя дома. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража».
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» неоднократно сообщало о преступлениях на транспортных предприятиях. Например, житель дальневосточной столицы два месяца воровал рельсы с заброшенного железнодорожного тупика. Имущество стоимостью в 650 тысяч рублей злоумышленник сдал на металлолом.