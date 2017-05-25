В Хабаровске вынесут приговор грабителям, укравшим шубы на 3,6 миллиона

Posted 25 мая 2017, 05:20
Published 25 мая 2017, 05:20
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
В краевом центре правоохранители завершили расследование уголовного дела пор факту грабежа, произошедшего в салоне меховых изделий. Двое злоумышленников связали продавца и вынесли шубы на сумму порядка 3,6 миллиона рублей. Мужчины спланировали преступление заранее и узнали, что в помещении нет камер видеонаблюдения.
Грабёж произошёл в торговом центре в Железнодорожном районе города. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в конце прошлого года двое хабаровчан 36 и 43 лет ворвались в магазин меховых изделий в одном из торговых центров дальневосточной столицы. Они навестили торговую точу сразу после открытия. Один из злоумышленников связал руки работницы скотчем. Нападавший начал угрожать женщине и заставил её сесть на диван. Его подельник в это время складывал с вешалок дорогостоящие шубы и куртки во вместительные сумки. Покидая салон, сообщники заперли входную дверь ключом.
Хабаровчанке удалось освободиться и позвонить правоохранителям. Владелец бутика посчитал, что добычей налётчиков стали 32 меховых изделия. Один из пойманных подозреваемых, 44-летний злоумышленник, в краевом центре нигде не работал. Он нуждался в деньгах и уговорил своего 36-летнего знакомого пойти на преступление.
Идейный вдохновитель «проекта» рассказал, что большую часть шуб и курток передал другому своему знакомому для продажи, две шубы реализовала его сожительница через сеть Интернет. Полицейским удалось изъять только пять меховых изделий. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители передали уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.