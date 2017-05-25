В Хабаровске вынесут приговор грабителям, укравшим шубы на 3,6 миллиона

Грабёж произошёл в торговом центре в Железнодорожном районе города. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в конце прошлого года двое хабаровчан 36 и 43 лет ворвались в магазин меховых изделий в одном из торговых центров дальневосточной столицы. Они навестили торговую точу сразу после открытия. Один из злоумышленников связал руки работницы скотчем. Нападавший начал угрожать женщине и заставил её сесть на диван. Его подельник в это время складывал с вешалок дорогостоящие шубы и куртки во вместительные сумки. Покидая салон, сообщники заперли входную дверь ключом.