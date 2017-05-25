Во Владивостоке объект культурного наследия продолжает утопать в отходах

Учитывая изложенное, можно было бы обвинить жителей в голословности, однако ряд факторов не дают этого сделать. Во-первых, оповещение, по словам горожан, действительно было. Но появилось оно несколько дней назад, а сам ответ от УК пришёл почтой 24 мая, мусор при этом лежит больше месяца. Во-вторых, в квитанциях от компании за апрель вывоз ТБО уже не учитывался. При том, что «управляйка» продолжает выполнение договорных обязательств перед жильцами, по крайней мере так заявлено в их официальном письме. Иными словами, управляющая компания, скорее всего, на безвозмездной основе подряжалась убирать мусор.