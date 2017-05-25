Во Владивостоке объект культурного наследия продолжает утопать в отходах

Posted 25 мая 2017, 02:08
Published 25 мая 2017, 02:08
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
История жильцов дома № 5 на улице Крыгина во Владивостоке приобретает новый оборот. Управляющая компания Фрунзенского района прекратила обслуживать подшефный дом на Эгершельде до истечения срока соглашения. С апреля мусор не вывозится, собственники написали заявление в прокуратуру. Городские власти и управляющая компания приводят свои доводы, однако мусора под окнами жильцов меньше не становится. В деталях этого конфликта разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Ситуация с вывозом бытовых отходов не на шутку встревожила жильцов окрестных домов. Ранее жильцы дома № 5 на улице Крыгина обратились в редакцию с просьбой предать огласке антисанитарные пейзажи у них под окнами – мусорные баки стали пристанищем для крыс и прочей нечисти. Горы мусора не вывозятся с апреля, тогда как прежний договор с управляющей компанией заканчивается в июне.
Отметим, что двухэтажный жилой дом дореволюционной постройки входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
В первых числах апреля управляющая компания Фрунзенского района уведомила жильцов дома о прекращении обслуживания с 1 июня 2017 года. Формальным основанием стало окончание срока действия договора между УК и собственниками. С виду абсолютно обычная ситуация, но «управляйка», по словам самих жителей, решила досрочно прекратить вывоз ТБО, без каких-либо аргументаций.
Жильцы обратились сначала в городскую администрацию, которая сослалась на то, что данный вопрос не входит в их полномочия. Чиновники перенаправили граждан в Государственную жилищную инспекцию Приморского края. Не дождавшись от названной инстанции известий, собственники жилья написали жалобу в прокуратуру Фрунзенского района. Копию заявления направили в УК.
Управляющая компания Фрунзенского района объяснила свою «мусорную» политику следующими аргументами. Оказывается, соседние дома – Крыгина, 5/7а и Крыгина, 5 делили на двоих одну контейнерную площадку. В какой-то момент УК отказалась от обслуживания дома 5/7а, поэтому мусор с 1 мая перестали вывозить. Контейнер жильцов Крыгина, 5, как объяснили в УК, перенесли на контейнерную площадку дома № 1 по той же улице и жильцов об этом оповестили.
Учитывая изложенное, можно было бы обвинить жителей в голословности, однако ряд факторов не дают этого сделать. Во-первых, оповещение, по словам горожан, действительно было. Но появилось оно несколько дней назад, а сам ответ от УК пришёл почтой 24 мая, мусор при этом лежит больше месяца. Во-вторых, в квитанциях от компании за апрель вывоз ТБО уже не учитывался. При том, что «управляйка» продолжает выполнение договорных обязательств перед жильцами, по крайней мере так заявлено в их официальном письме. Иными словами, управляющая компания, скорее всего, на безвозмездной основе подряжалась убирать мусор.
Свою позицию высказали и в администрации Владивостока. Городские власти рекомендовали жителям самим решать свои проблемы, а именно: собрать общее собрание собственников и выбрать новый способ управления.
«Согласно Жилищному кодексу РФ в случае, если многоквартирный дом остался без управляющей компании, его собственникам необходимо на общем собрании выбрать способ управления домом. Это может быть товарищество собственников недвижимости или управляющая компания. ТСН создаётся собственниками дома и регистрируется в качестве некоммерческой организации. Среди его задач – управление общим имуществом дома, оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества дома своими силами. В том числе ТСН имеет право заключить договор напрямую с компанией по вывозу мусора. Либо жильцы этого МКД могут выбрать способ управления – УК», – прокомментировали конфликтную ситуацию в городской администрации.
Муниципалитет также рекомендовал ориентироваться на список УК и согласовать с компанией пункты договора, по условиям которого данная «управляйка» за плату должна будет оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в доме.
Остаётся добавить, что через неделю жильцам с Крыгина, 5 в любом случае придётся искать новую обслуживающую компанию. А до ликвидации свалки придётся потерпеть.