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Posted 30 мая 2017, 01:55

Published 30 мая 2017, 01:55

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

Хабаровские дети нашли для себя новое опасное увлечение

30 мая 2017, 01:55
В городе резко возросли случаи травм после катаний на гироскутере

Юные жители краевого центра стали намного больше кататься на гироскутере и, как следствие, больше травмироваться. Сравнительно новый для Хабаровска тип транспортного средства вошёл в моду и стал появляться на улицах города всё чаще. На устройство встают и дети, даже не зная, как управлять им и какие требования безопасности необходимо соблюдать.

«Когда мы будем подводить статистику по травмированию в текущем сезоне, нам придётся вводить новую графу. В прошлом году у нас вообще не было детей, поступивших после катания на гироскутере, а в этом произошёл всплеск», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующая травматологическим пунктом Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича Оксана Кузьмина.

Одна из причин травмы во время использования подобных устройств — отсутствие средств защиты. В комплекте к самому гироскутеру они не прилагаются, но их можно приобрести в любом детском магазине, где продаются велосипеды или роликовые коньки, а также в торговых точках с товарами для спорта.

«Нужно вводить возрастные ограничения на использование подобных транспортных средства — всё-таки, детям младшего школьного возраста не нужно кататься на гироскутере. И необходимы элементарные средства защиты, которые используются при катании на роликах и велосипедах — наколенники, налокотники, шлемы», — объяснила Оксана Кузьмина.

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#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Травмирование ребенка#Травмпункт#Гироскутер
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