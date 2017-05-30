Хабаровские дети нашли для себя новое опасное увлечение

Юные жители краевого центра стали намного больше кататься на гироскутере и, как следствие, больше травмироваться. Сравнительно новый для Хабаровска тип транспортного средства вошёл в моду и стал появляться на улицах города всё чаще. На устройство встают и дети, даже не зная, как управлять им и какие требования безопасности необходимо соблюдать.