Хабаровские дети нашли для себя новое опасное увлечение

Posted 30 мая 2017, 01:55
Published 30 мая 2017, 01:55
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
Юные жители краевого центра стали намного больше кататься на гироскутере и, как следствие, больше травмироваться. Сравнительно новый для Хабаровска тип транспортного средства вошёл в моду и стал появляться на улицах города всё чаще. На устройство встают и дети, даже не зная, как управлять им и какие требования безопасности необходимо соблюдать.
«Когда мы будем подводить статистику по травмированию в текущем сезоне, нам придётся вводить новую графу. В прошлом году у нас вообще не было детей, поступивших после катания на гироскутере, а в этом произошёл всплеск», — поделилась с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующая травматологическим пунктом Детской краевой клинической больницы имени А. К. Пиотровича Оксана Кузьмина.
Одна из причин травмы во время использования подобных устройств — отсутствие средств защиты. В комплекте к самому гироскутеру они не прилагаются, но их можно приобрести в любом детском магазине, где продаются велосипеды или роликовые коньки, а также в торговых точках с товарами для спорта.
«Нужно вводить возрастные ограничения на использование подобных транспортных средства — всё-таки, детям младшего школьного возраста не нужно кататься на гироскутере. И необходимы элементарные средства защиты, которые используются при катании на роликах и велосипедах — наколенники, налокотники, шлемы», — объяснила Оксана Кузьмина.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))