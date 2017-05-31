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Posted 31 мая 2017, 08:34

Published 31 мая 2017, 08:34

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Сотрудники МФЦ Владивостока поделились своими профессиональными секретами

31 мая 2017, 08:34
Среди них преобладают молодые специалисты

Несмотря на то, что многие государственные услуги на сегодняшний день можно получить не выходя из дома с помощью портала gosuslugi.ru, большинство граждан всё же предпочитает доверять свои данные специалистам из многофункциональных центров. За небольшой срок сотрудники МФЦ сумели добиться уважения от своих клиентов.

Впервые свои двери для посетителей МФЦ «Мои документы» во Владивостоке открыл в 2014 году. На данный момент в столице Приморья насчитывается 5 отделений многофункциональных центров. За столь короткий срок существования сети на территории края сотрудники МФЦ добились высоких показателей в своей работе, а также проявили себя на всероссийском конкурсе. Заслуженные работники предприятия поделились своими профессиональными секретами с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».

#Видео#Владивосток#Портал госуслуг РТ#МФЦ
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