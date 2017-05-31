Сотрудники МФЦ Владивостока поделились своими профессиональными секретами

Несмотря на то, что многие государственные услуги на сегодняшний день можно получить не выходя из дома с помощью портала gosuslugi.ru, большинство граждан всё же предпочитает доверять свои данные специалистам из многофункциональных центров. За небольшой срок сотрудники МФЦ сумели добиться уважения от своих клиентов.