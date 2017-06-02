Синоптики рассказали о погоде в Приморье на предстоящих выходных

По данным Примгидромета, сегодня, 2 июня, циклон продолжит медленно смещаться по Японскому морю в восточном направлении. При этом его влияние на погоду в регионе сохранится. На большей части края сохранятся дожди. При этом над краем установится холодная воздушная масса.