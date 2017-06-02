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Posted 1 июня 2017, 22:41

Published 1 июня 2017, 22:41

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Синоптики рассказали о погоде в Приморье на предстоящих выходных

1 июня 2017, 22:41
Сюжет
Погода
В первую летнюю пятницу влияние циклона сохранится

В первую летнюю пятницу этого года в крае сохранится влияние циклона. Между тем синоптики обещают переменчивую погоду на предстоящие выходные, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Примгидромета, сегодня, 2 июня, циклон продолжит медленно смещаться по Японскому морю в восточном направлении. При этом его влияние на погоду в регионе сохранится. На большей части края сохранятся дожди. При этом над краем установится холодная воздушная масса.

В первые выходные дни лета, 3 и 4 июня, на большей части Приморья ожидается неустойчивая погода. В субботу под влиянием холодного тропосферного вихря, смещающегося с северо-восточных районов Китая, в Приморье пройдут дожди. День будет облачным, воздух максимум прогреется до +17…+22 градусов, на побережье – до +8…+16 градусов.

В воскресенье высотный циклон начнёт заполняться. Ночью в отдельных районах сохранятся дожди. Днём давление над Приморским краем начнёт расти. Осадки будут ослабевать и прекращаться. Дневной температурный фон повысится на 2–4 градуса. Ночью температура существенно не изменится.

В краевом центре выходные дни пройдут в основном без осадков. В субботу при южном, юго-восточном ветре максимальная температура воздуха не превысит +14…+17 градусов. Тёплым день будет в воскресенье. С континента начнёт поступать более прогретая воздушная масса. Максимальная температура воздуха повысится на 1–4 градуса.

#Новости#Общество#Погода
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