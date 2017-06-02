В Москве в офисе хоккейного клуба "Динамо" прошли обыски

Posted 2 июня 2017, 16:08
Published 2 июня 2017, 16:08
Modified 1 сентября 2022, 03:07
Updated 1 сентября 2022, 03:07
Сотрудники Управления по противодействию коррупции ГУ МВД России изъяли бухгалтерские документы клуба. Об этом пишет utro.ru.
Следственные действия были проведены после письма Сергея Федорова, который занимает пост зампредседателя правления центрального совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества.
В письме Федоров заявил, что сотрудник базы присваивает себе денежные средства от аренды льда. Руководители хоккейного клуба предоставили правоохранителям все запрашиваемые документы.