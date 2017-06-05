vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2017, 00:49

Published 5 июня 2017, 00:49

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Новую рабочую неделю Владивосток встретил без пробок

5 июня 2017, 00:49
С тех пор, как школьники ушли на каникулы, городские дороги опустели

Новая рабочая неделя во Владивостоке вновь началась без пробок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность городского трафика составила всего 3 балла.

Сильнее всего оказался загружен проспект 100-летия Владивостока. 5-балльный трафик на дороге от Русской улицы до остановки «Молодёжная» наблюдался в течение полутора часов. Это обычная «рабочая» загруженность данной магистрали.

Свободной оказалась Русская улица. В сторону путепровода на Второй Речке наблюдалось 4-балльное движение. В сторону Выселковой дорога оказалась загружена и того меньше. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в этом направлении наблюдался 3-балльный трафик. Обычных 6-балльных пробок на данной дороге нет уже неделю – с тех пор, как начались летние каникулы в школах.

На «четвёрку» автомобилисты загрузили дорогу от Баляевской развязки до Рудневского моста.

Главная улица Владивостока – Светланская – сегодня также пустовала. Плотность автомобильного потока в сторону центра города составила всего три балла вместо обычных шести.

Такой же свободный трафик наблюдался на Океанском проспекте в сторону издательства «Дальпресс».

В общем, до работы жители Владивостока сегодня добрались без проблем.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика