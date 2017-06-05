Новую рабочую неделю Владивосток встретил без пробок

Posted 5 июня 2017, 00:49
Published 5 июня 2017, 00:49
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Новая рабочая неделя во Владивостоке вновь началась без пробок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность городского трафика составила всего 3 балла.
Сильнее всего оказался загружен проспект 100-летия Владивостока. 5-балльный трафик на дороге от Русской улицы до остановки «Молодёжная» наблюдался в течение полутора часов. Это обычная «рабочая» загруженность данной магистрали.
Свободной оказалась Русская улица. В сторону путепровода на Второй Речке наблюдалось 4-балльное движение. В сторону Выселковой дорога оказалась загружена и того меньше. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в этом направлении наблюдался 3-балльный трафик. Обычных 6-балльных пробок на данной дороге нет уже неделю – с тех пор, как начались летние каникулы в школах.
На «четвёрку» автомобилисты загрузили дорогу от Баляевской развязки до Рудневского моста.
Главная улица Владивостока – Светланская – сегодня также пустовала. Плотность автомобильного потока в сторону центра города составила всего три балла вместо обычных шести.
Такой же свободный трафик наблюдался на Океанском проспекте в сторону издательства «Дальпресс».
В общем, до работы жители Владивостока сегодня добрались без проблем.