Новую рабочую неделю Владивосток встретил без пробок

Свободной оказалась Русская улица. В сторону путепровода на Второй Речке наблюдалось 4-балльное движение. В сторону Выселковой дорога оказалась загружена и того меньше. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», в этом направлении наблюдался 3-балльный трафик. Обычных 6-балльных пробок на данной дороге нет уже неделю – с тех пор, как начались летние каникулы в школах.