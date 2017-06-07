Запрет на иностранные водительские права обрушит экономику Приморья

Впрочем, с большой уверенностью можно сказать, что данные заявления имеют притянутое отношение к реальности. Президент приморской ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов считает, что сейчас все перевозчики будут активно маскировать проблемы с кадрами – ведь на кону у них выполнение муниципальных контрактов. Между тем до 40 % водителей общественного транспорта в приморской столице имеют иностранные права. Именно такой дефицит трудовой силы в одночасье возник у транспортных компаний. «В Приморском крае в принципе существует нехватка рабочей силы – мы слишком отдалённые, у нас небольшое население. Само собой, на работу в транспортные компании приходится набирать мигрантов и то не всех – только квалифицированных. Это очень небольшая часть. Сейчас перевозчиков лишают даже этой возможности», - рассказал Игорь Кравцов.