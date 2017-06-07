Запрет на иностранные водительские права обрушит экономику Приморья

Posted 7 июня 2017, 07:36
Published 7 июня 2017, 07:36
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
1 июня в Приморье, как и по всей России, обладателям иностранных прав запретили работать водителями. Речь идёт не только об автобусниках – новый закон затронул всю логистическую сферу в крае. Эксперты полагают, что это нанесёт серьёзнейший удар по экономике региона. В проблеме разбирался корреспондент РИА «Восток-Медиа».
1 июня в России вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения. Теперь лица с иностранными водительскими правами не имеют права работать водителями (автобусов, грузовиков – неважно) и таксистами. Эта новость не была неожиданной – впервые о такого рода инициативе начали говорить ещё в 2013 году. Предполагалось, что за это время водители-мигранты смогут получить российские права, и никакой проблемы не будет.
Однако предполагать – это одно. Во Владивостоке, по всей видимости, многие транспортные компании тянули до последнего. Уже неделю жители приморской столицы жалуются на то, что автобусов на городских линиях стало меньше и ходят они реже. Чтобы убедиться в этом, достаточно прийти на любую крупную остановку транспорта – например, Семёновскую площадь. Сейчас она действительно выглядит более пустой, чем обычно – привычного столпотворения автобусов не наблюдается.
В автобусных компаниях города данную ситуацию комментировать отказываются. Сами водители автобусов уверяют – никаких изменений в сфере городского общественного транспорта не произошло. «Водителей с зарубежными правами у нас много. Сейчас они переучиваются. Насколько я знаю, никого не увольняли, люди как работали, так и работают», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» водитель автобуса № 23.
«Ничего не поменялось – столько же автобусов ходит, из водителей уволились единицы. Не совсем понимаю, чего люди переживают. Как работали, так и работаем. Единственное, что полиция сейчас активно проверяет права у водителей. Всё остальное – в штатном режиме».Василий, водитель автобуса № 41
Неизбежный крах
Впрочем, с большой уверенностью можно сказать, что данные заявления имеют притянутое отношение к реальности. Президент приморской ассоциации транспортных компаний Игорь Кравцов считает, что сейчас все перевозчики будут активно маскировать проблемы с кадрами – ведь на кону у них выполнение муниципальных контрактов. Между тем до 40 % водителей общественного транспорта в приморской столице имеют иностранные права. Именно такой дефицит трудовой силы в одночасье возник у транспортных компаний. «В Приморском крае в принципе существует нехватка рабочей силы – мы слишком отдалённые, у нас небольшое население. Само собой, на работу в транспортные компании приходится набирать мигрантов и то не всех – только квалифицированных. Это очень небольшая часть. Сейчас перевозчиков лишают даже этой возможности», - рассказал Игорь Кравцов.
Нужно понимать, что для мигранта не так важно, где работать – гости из ближнего зарубежья просто уйдут на стройки или ещё куда-нибудь. Смысла тратить деньги на водительские права для них нет. Проблемы начнутся, прежде всего, у российских бизнесменов. Игорь Кравцов считает, что из-за нового закона уже через месяц приморская экономика упадёт на 20 – 25 %.
«Очень мало кто говорит о том, что данный закон касается, в том числе, водителей грузовых компаний. Банально – вырастут цены, так как вырастет конкуренция за работников, доставка подорожает. Очень сильно просядет логистика – опять же из-за нехватки кадров. В сфере пассажирских перевозок, скорее всего, наступит временный коллапс. Считайте сами – число автобусов на линиях сейчас упало примерно в полтора раза, потом кто-то поломается, кто-то ещё не выйдет… Кто будет возить людей? То же самое с фирмами такси»Игорь Кравцов
Всех этих неудобств можно было бы избежать, если бы бизнесменам поставили конкретные сроки. Вместо этого правительство внезапно решило принять поправки, которые стабильно откладывались четыре года подряд. Основная часть перевозчиков рассчитывала на то, что закон не примут – а потому оказалась не готова.
Сумятица и недомолвки
В то же время деваться транспортным компаниям некуда – полиция действительно начала «кошмарить» автобусников. По словам Игоря Кравцова, во Владивостоке из-за «неправильных» водителей оштрафованы уже три компании-перевозчика. Что характерно, в полиции отрицают факт какой-либо активности в отношении автобусников. Как сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД, никаких специальных рейдов в отношении водителей общественного транспорта не проводится.
Впрочем, заявления дорожной инспекции касательно нового закона в принципе противоречивы. Даже само вступление в силу нового запрета в Приморье отметилось странной путаницей. 2 июня (через день после принятия закона) в краевом управлении ГИБДД сообщили - закон, мол, ещё не приняли. Данную информацию опубликовали и на сайте краевого управления дорожной полиции. Однако вскоре работники ведомства опровергли этот пресс-релиз, а сам текст удалили с сайта. В пресс-службе корреспонденту агентства объяснили такую чехарду «сумятицей, которая возникла во время принятия закона».
Словом, автобусный кризис, заметный для всех владивостокцев, скрыт за негласным «обетом молчания», который приняли все стороны. Впрочем, если прогноз Игоря Кравцова окажется верным, то слишком долго отмалчиваться не выйдет – проблема станет слишком очевидной. Не исключено, что уже к концу лета в приморской транспортной отрасли начнётся настоящий кризис.