Отделения МФЦ Приморья в летний период работают без «отпусков»

Posted 8 июня 2017, 02:18
Published 8 июня 2017, 02:18
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Филиалы и обособленные подразделения многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ), несмотря на сезон отпусков, летом будут работать в обычном режиме. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в администрации учреждения. Исключения составляют праздничные дни – об изменениях режима заявители обычно узнают заранее.
К примеру, 12 июня, в День России, отделения МФЦ во Владивостоке скорректируют свою работу. Отделения № 1 (Давыдова, 9), № 2 (Верхнепортовая, 76а), а также территориальные подразделения в посёлке Трудовое и на острове Русском в воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня, работать не будут. Для отделений МФЦ № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44), № 4 (Невельского, 13) и № 5 (Партизанский проспект, 28а) устанавливается следующий режим работы: воскресенье, 11 июня, – до 18:30, понедельник, 12 июня, – выходной.
Одно из решений проблемы очередей в МФЦ – переход на бессменный график работы, пока что такая практика используется в нескольких перегруженных отделениях в столице Приморья.
Режим работы call-центра МФЦ «Мои документы» остаётся прежним: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09:00 до 17:45; в среду – с 11:00 до 17:45. Выходной – суббота и воскресенье.
Кроме того, на сайте можно найти опцию предварительной записи и проследить за статистикой очереди во все отделения.