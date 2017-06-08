Отделения МФЦ Приморья в летний период работают без «отпусков»

К примеру, 12 июня, в День России, отделения МФЦ во Владивостоке скорректируют свою работу. Отделения № 1 (Давыдова, 9), № 2 (Верхнепортовая, 76а), а также территориальные подразделения в посёлке Трудовое и на острове Русском в воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня, работать не будут. Для отделений МФЦ № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44), № 4 (Невельского, 13) и № 5 (Партизанский проспект, 28а) устанавливается следующий режим работы: воскресенье, 11 июня, – до 18:30, понедельник, 12 июня, – выходной.