vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2017, 02:18

Published 8 июня 2017, 02:18

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Отделения МФЦ Приморья в летний период работают без «отпусков»

8 июня 2017, 02:18
В праздничные дни график может меняться

Филиалы и обособленные подразделения многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ), несмотря на сезон отпусков, летом будут работать в обычном режиме. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в администрации учреждения. Исключения составляют праздничные дни – об изменениях режима заявители обычно узнают заранее.

К примеру, 12 июня, в День России, отделения МФЦ во Владивостоке скорректируют свою работу. Отделения № 1 (Давыдова, 9), № 2 (Верхнепортовая, 76а), а также территориальные подразделения в посёлке Трудовое и на острове Русском в воскресенье, 11 июня, и в понедельник, 12 июня, работать не будут. Для отделений МФЦ № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44), № 4 (Невельского, 13) и № 5 (Партизанский проспект, 28а) устанавливается следующий режим работы: воскресенье, 11 июня, – до 18:30, понедельник, 12 июня, – выходной.

Одно из решений проблемы очередей в МФЦ – переход на бессменный график работы, пока что такая практика используется в нескольких перегруженных отделениях в столице Приморья.

Режим работы call-центра МФЦ «Мои документы» остаётся прежним: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09:00 до 17:45; в среду – с 11:00 до 17:45. Выходной – суббота и воскресенье.

Кроме того, на сайте можно найти опцию предварительной записи и проследить за статистикой очереди во все отделения.

#Новости#Общество#МФЦ#Госуслуги РТ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика