В Хабаровском крае стало на одну разбитую дорогу меньше

Posted 14 июня 2017, 02:45
Published 14 июня 2017, 02:45
Modified 17 сентября 2022, 14:33
Updated 17 сентября 2022, 14:33
В Хабаровском крае активисты Общероссийского народного фронта добились ремонта дороги к селу Найхин. Участок подъезда к муниципальному образованию оставался разбитым несколько лет. Местные жители отметили проблемную точку на карте «убитых» дорог, и после этого дела пошли на лад.
«Механизм реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» приносит результаты в Хабаровском крае: население активно наносит на карту объекты, требующие ремонта, а власти их ремонтируют под контролем общественности. Отремонтировали асфальтобетонное покрытие на автодороге «Подъезд к селу Найхин», отмеченной на карте «убитых» дорог. Активисты убедились в этом лично, когда объезжали отметки, отмеченные на интерактивной карте», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин.
Сейчас на интерактивном портале жители и гости региона отметили уже 66 участков общей протяжённостью в 77 километров. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты призывают людей помогать в реализации проекта и голосовать за уже отмеченные точки.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что любой житель края на интерактивной карте может отметить участок трассы или улицы, находящийся в неудовлетворительном состоянии. «Фронтовики» на основании этих данных составили «народный рейтинг» самых «убитых» дорог региона. В топ списка попали улицы в крупнейших городах Хабаровского края, некоторые из которых попали в планы ремонта либо уже оказались приведены в порядок.