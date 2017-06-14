vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2017, 02:45

Published 14 июня 2017, 02:45

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

В Хабаровском крае стало на одну разбитую дорогу меньше

14 июня 2017, 02:45
Сюжет
Ремонт дорог
Трассу к селу Найхин отремонтировали после вмешательства местных жителей

В Хабаровском крае активисты Общероссийского народного фронта добились ремонта дороги к селу Найхин. Участок подъезда к муниципальному образованию оставался разбитым несколько лет. Местные жители отметили проблемную точку на карте «убитых» дорог, и после этого дела пошли на лад.

«Механизм реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» приносит результаты в Хабаровском крае: население активно наносит на карту объекты, требующие ремонта, а власти их ремонтируют под контролем общественности. Отремонтировали асфальтобетонное покрытие на автодороге «Подъезд к селу Найхин», отмеченной на карте «убитых» дорог. Активисты убедились в этом лично, когда объезжали отметки, отмеченные на интерактивной карте», — рассказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Хабаровском крае Сергей Брагин.

Сейчас на интерактивном портале жители и гости региона отметили уже 66 участков общей протяжённостью в 77 километров. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты призывают людей помогать в реализации проекта и голосовать за уже отмеченные точки.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что любой житель края на интерактивной карте может отметить участок трассы или улицы, находящийся в неудовлетворительном состоянии. «Фронтовики» на основании этих данных составили «народный рейтинг» самых «убитых» дорог региона. В топ списка попали улицы в крупнейших городах Хабаровского края, некоторые из которых попали в планы ремонта либо уже оказались приведены в порядок.

Материалы по теме
На участке трассы Лидога — Ванино нашли откровенный бракОНФ взялся за "убитые дороги" ХабаровскаОНФ нашёл самые разбитые дороги в Хабаровском крае
#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Ремонт дорог#Дороги#ОНФ#Ямы на дорогах
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика