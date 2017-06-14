В Хабаровском крае стало на одну разбитую дорогу меньше

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что любой житель края на интерактивной карте может отметить участок трассы или улицы, находящийся в неудовлетворительном состоянии. «Фронтовики» на основании этих данных составили «народный рейтинг» самых «убитых» дорог региона. В топ списка попали улицы в крупнейших городах Хабаровского края, некоторые из которых попали в планы ремонта либо уже оказались приведены в порядок.