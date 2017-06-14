Житель Приморья загадочно исчез возле охотничьего угодья

Posted 14 июня 2017, 02:16
Published 14 июня 2017, 02:16
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
В Приморском крае пропал без вести охотник. Его машину нашли недалеко от реки Арсеньевка, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня в Приморье начнутся поиски жителя Находки, охотника Ивана Потехина. В минувший вторник его брошенный джип нашли на берегу реки Арсеньевка, недалеко от села Анучино. Машина была открытой, в салоне обнаружили телефон, ключи и взятый на неделю запас еды. Возле машины бродил пёс приморца. Как сообщают посетители одного из приморских форумов, Потехин 7 июня уехал на охоту, сегодня он уже должен был вернуться домой. Никакой связи с находкинцем до сих пор нет. Иван должен был отправиться в соседнее охотничье угодье – но, по всей видимости, до него не добрался. Что произошло с приморцем – пока остаётся загадкой.
Искать Ивана Потехина сейчас собираются волонтёры. По всей видимости, не обойдётся и без помощи сотрудников МЧС. Пока информации об участии спасателей в поисках нет.
Приморцы нередко пропадают без вести во время поездок на охоту или рыбалку. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о подобных происшествиях. Так, в минувшую субботу бесследно исчез житель Владивостока, который вышел в море в районе бухты Анна и не вернулся.