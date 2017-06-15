Антон Лубченко рассказал о долгах Приморского театра оперы и балета

«Коллектив театра, конечно, продолжал усиленно работать. Иногда героически и на пределах возможного. Мы сделали что могли: до конца 2015 существенно снизили внешний долг, полностью погасили задолженность по заработной плате», - написал дирижёр. По словам Лубченко, если бы театр и в 2016 году финансировался из бюджета, с долгами можно было бы нормально рассчитаться. Вариантов было множество, однако учреждение решили просто ликвидировать и передать всё Мариинке безвозмездно… Тем же, кому театр задолжал, предложили просто простить эти деньги, уверяет он.