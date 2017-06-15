Антон Лубченко рассказал о долгах Приморского театра оперы и балета

Posted 15 июня 2017, 04:34
Published 15 июня 2017, 04:34
Modified 17 августа 2022, 09:16
Updated 17 августа 2022, 09:16
Известный дирижёр Антон Лубченко рассказал о том, почему он покинул Приморский театр оперы и балета. Как оказалось, уголовные дела здесь ни при чём. По словам музыканта, поводом для этого стали долги театра, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Бывший руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко на своей страничке в социальной сети Facebook написал о том, почему два года назад оставил свой пост. Как оказалось, причиной для его ухода стала ситуация с долгами культурного учреждения и передачей приморского театра в состав Мариинского.
«С 2016 года Мариинский театр должен был нести все материальные расходы по эксплуатации и деятельности театра, его имущества и содержанию труппы, но регион должен был передать учреждение без долгов (что вполне логично). Чиновники кивнули в высоком кабинете головами и сказали «Конечно!», а на выходе после совещания обратились ко мне: «Ты слышал? Без долгов! Зарабатывайте!» - написал Лубченко.
В то же время театралам запретили ставить новые спектакли, чтобы не увеличивать траты. У такого решения была и обратная сторона: без нового материала заработать стало сложнее. Помимо всего прочего, в 2015 году две компании из попечительского совета не смогли выполнить свои обязательства по финансированию. Из-за этого внебюджетных средств у оперного театра стало значительно меньше.
«Коллектив театра, конечно, продолжал усиленно работать. Иногда героически и на пределах возможного. Мы сделали что могли: до конца 2015 существенно снизили внешний долг, полностью погасили задолженность по заработной плате», - написал дирижёр. По словам Лубченко, если бы театр и в 2016 году финансировался из бюджета, с долгами можно было бы нормально рассчитаться. Вариантов было множество, однако учреждение решили просто ликвидировать и передать всё Мариинке безвозмездно… Тем же, кому театр задолжал, предложили просто простить эти деньги, уверяет он.
Как сообщил Лубченко, он отказался подписывать акты передачи имущества на подобных условиях. Это, по мнению маэстро, подставило бы Мариинский театр, ведь за долгами рано или поздно всё равно бы пришли. Тогда ему предложили уволиться «по собственному желанию». После этого бывший руководитель театра покинул Приморье. Правда, ненадолго – в прошлом году на Лубченко завели уголовные дела. Поводами для них стали многочисленные факты злоупотребления полномочиями. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что музыканта приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Примечательно, что опасения дирижёра подтвердились: сейчас бывшие кредиторы Приморского театра оперы и балета действительно пытаются взыскать свои деньги. И, судя по всему, разбираться с ними придётся как раз Мариинке.