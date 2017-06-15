В Хабаровске иностранные строители упали с будущей высотки

В краевом центре рабочие свалились с высоты четвёртого этажа, после того как на них чуть не рухнуло перекрытие арки строящегося дома. По факту данного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело, а прокуратура по Центральному району Хабаровска начала проверку законности нахождения иностранцев на стройке.