В Хабаровске иностранные строители упали с будущей высотки

Posted 15 июня 2017, 04:40
Published 15 июня 2017, 04:40
Modified 1 сентября 2022, 05:30
Updated 1 сентября 2022, 05:30
В краевом центре рабочие свалились с высоты четвёртого этажа, после того как на них чуть не рухнуло перекрытие арки строящегося дома. По факту данного происшествия правоохранители возбудили уголовное дело, а прокуратура по Центральному району Хабаровска начала проверку законности нахождения иностранцев на стройке.
Строители приехали в Хабаровск из КНДР на заработки. Они возводили жилой комплекс в центре города. Вечером 14 июня перекрытие арки строящегося здание обрушилось, в результате чего приезжие упали с высоты четвёртого этажа. Строителей госпитализировали в краевую клиническую больницу № 2, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в ведомстве возбудили уголовное дело по признакам состава преступления «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, следствие даст оценку действиям должностных лиц подрядной организации, отвечающих за технику безопасности на стройке. Прокуратура Центрального района Хабаровска выясняет, законно ли иностранцы находились на территории возводимого объекта.