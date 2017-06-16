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Posted 16 июня 2017, 01:50

Published 16 июня 2017, 01:50

Modified 17 сентября 2022, 14:33

Updated 17 сентября 2022, 14:33

Хабаровская «управляйка» перекопала жильцам выход из подъездов

16 июня 2017, 01:50
Сюжет
Благоустройство
Люди не могут спокойно ни пройти по двору, ни проехать на автомобиле

В дальневосточной столице жильцы домов в Кировском районе пожаловались на то, как ведутся ремонтные работы во дворе. Для того чтобы привести проезжую часть и пешеходные дорожки в порядок, работники коммунального предприятия вскрыли асфальт, практически не оставив людям пространства для прохода и проезда.

Неудобства испытывают жильцы домов № 11 и 15 по улице Шмидта, а также № 16 по Джамбула. По их словам, нельзя даже привычно выйти из подъезда: прямо перед ним начинается «полоса препятствий». Работы ведутся третий день, но пока специалисты даже не вывезли до конца весь старый асфальт, и его куски кучами лежат во дворах.

«Такая картина у нас во дворе уже три дня. Сначала вскрыли часть асфальтного покрытия на тротуаре, тем самым заблокировали проезд для автомобилей местных жильцов. Потом вывернули наизнанку весь тротуар. В итоге, выходя из подъезда, люди либо идут напрямик по глине и обломкам асфальта через ямы, рискуя покалечиться, либо вынуждены шагать по клумбам. Как эти завалы преодолевать пенсионерам, которым и так тяжело ходить, или мамам с детскими колясками, неизвестно: работники даже временный настил не сделали. На третий день этого «ремонта» проехал грейдер, разровнял глиняные завалы, и всё. Оставить машину во дворе нельзя: вместо парковочного кармана — ямы. Местные автолюбители паркуются кто где: некоторые возле психбольницы, кое-кто возле бизнес-центра, остальные на уцелевших участках асфальта», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница дома № 16 по улице Джамбула Анна Синельникова.

Дома находятся в ведении управляющей компании «Премиум». Организация вошла в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» и получила деньги на благоустройство, руководство обсуждало дизайн-проект реконструкции дворов с местными жильцами. Однако не все оказались готовы к реформам: уведомление о работах есть только на одном подъезде дома № 11 по улице Шмидта, на остальных объявлений нет.

Жильцов попросили не размещать свои машины во дворе во время работ. Ближайшие автомобильные парковки находятся в двух кварталах, в районе Центрального рынка. Все они платные.

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#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Благоустройство#Управляющие компании#Ремонт дворов
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