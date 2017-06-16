Хабаровская «управляйка» перекопала жильцам выход из подъездов

«Такая картина у нас во дворе уже три дня. Сначала вскрыли часть асфальтного покрытия на тротуаре, тем самым заблокировали проезд для автомобилей местных жильцов. Потом вывернули наизнанку весь тротуар. В итоге, выходя из подъезда, люди либо идут напрямик по глине и обломкам асфальта через ямы, рискуя покалечиться, либо вынуждены шагать по клумбам. Как эти завалы преодолевать пенсионерам, которым и так тяжело ходить, или мамам с детскими колясками, неизвестно: работники даже временный настил не сделали. На третий день этого «ремонта» проехал грейдер, разровнял глиняные завалы, и всё. Оставить машину во дворе нельзя: вместо парковочного кармана — ямы. Местные автолюбители паркуются кто где: некоторые возле психбольницы, кое-кто возле бизнес-центра, остальные на уцелевших участках асфальта», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» жительница дома № 16 по улице Джамбула Анна Синельникова.