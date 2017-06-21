Любители здорового образа жизни и индийской культуры отмечают День йоги

«Это не совсем день рождения профессии, а скорее дата, когда мы можем собраться все вместе и приятно провести время. У медиков, учителей, полицейских и других специалистов есть свой профессиональный праздник, теперь он есть и у нас. Отмечать его будут и в Приморье, и в Хабаровском крае. Йога ещё десять лет назад получила популярность, а в последние годы только набирает обороты — так же, как и здоровый, спортивный образ жизни. Только за последние десять лет в городе открылось больше десяти специализированных школ. Появилось много различных направлений йоги и мастеров», — рассказал корреспонденту агентства хабаровский инструктор йоги и организатор праздника Андрей Терентьев.