Любители здорового образа жизни и индийской культуры отмечают День йоги

Posted 21 июня 2017, 08:30
Published 21 июня 2017, 08:30
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Уже в третий раз хабаровчане наравне со всем миром отмечают День йоги. Решение отмечать праздник именно сегодня приняла ассамблея ООН ещё в 2014 году, а причиной послужило то, что 21 июня считается самым длинным днём в году. Поддержку активистам в очередной раз окажет индийское консульство. Но, несмотря на официальную дату, само торжественное мероприятие пройдёт 24 июня.
Весь мир сегодня отмечает День йоги. Хабаровчане частично присоединились ко всем жителям земного шара. Правда, все праздничные мероприятия в краевой столице пройдут 24 июня, чтобы работа или другие факторы не помешали релаксации и погружению в индийскую культуру. Однако ждать масштабных акций не стоит: в этом году йоги решили скромно отпраздновать свой «профессиональный праздник».
«Это не совсем день рождения профессии, а скорее дата, когда мы можем собраться все вместе и приятно провести время. У медиков, учителей, полицейских и других специалистов есть свой профессиональный праздник, теперь он есть и у нас. Отмечать его будут и в Приморье, и в Хабаровском крае. Йога ещё десять лет назад получила популярность, а в последние годы только набирает обороты — так же, как и здоровый, спортивный образ жизни. Только за последние десять лет в городе открылось больше десяти специализированных школ. Появилось много различных направлений йоги и мастеров», — рассказал корреспонденту агентства хабаровский инструктор йоги и организатор праздника Андрей Терентьев.
Мероприятие пройдёт 24 июня, в субботу, с 9:00 до 11:00, на территории «Платинум арены». Все желающие смогут попрактиковаться в йоге, поучаствовать в розыгрыше различных призов, сертификатов на посещение специализированных школ и студий. Организаторы обращают внимание, что с собой желательно взять коврик для занятий.