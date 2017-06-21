В Хабаровске наконец-то открыли детсад в микрорайоне «Строитель»

По информации пресс-службы администрации Хабаровска, детский сад построили в конце 2016 года, однако учреждение получило лицензию на образовательную деятельность только сейчас. На очереди открытие двух других проблемных учреждений — в Волочаевском городке и на улице Суворова. В управлении уточнили, что эти детские сады получат лицензию к августу.