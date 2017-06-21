В Хабаровске наконец-то открыли детсад в микрорайоне «Строитель»

Posted 21 июня 2017, 09:10
Published 21 июня 2017, 09:10
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
В дальневосточной столице начал работать детский сад № 23 в микрорайоне «Строитель». Пока он функционирует в режиме кратковременного пребывания воспитанников, а с 22 июня перейдёт на полный рабочий день.
Детский сад № 23 располагается на улице Сысоева, 16. Как рассказала начальник отдела дошкольного образования профильного управления администрации Татьяна Матвеенкова, с завтрашнего дня учреждение начнёт работать в обычном режиме с 7:30 до 19:30.
«Сегодня детский сад посещают 46 детей — те, у которых готовы медицинские карты. Каждый день это число будет расти. Вообще садик может принять более 300 человек. Сейчас штата работников хватает. Есть заведующий, воспитатели, кухонный работник, остальные оформляют трудовые книжки», — отметила начальник отдела дошкольного образования профильного управления администрации Татьяна Матвеенкова.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, детский сад построили в конце 2016 года, однако учреждение получило лицензию на образовательную деятельность только сейчас. На очереди открытие двух других проблемных учреждений — в Волочаевском городке и на улице Суворова. В управлении уточнили, что эти детские сады получат лицензию к августу.
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сдать готовые помещения собирались к началу учебного года 2016/2017. На объектах возникли финансовые сложности: из бюджета края на них не поступало почти 160 миллионов рублей субсидий. В свою очередь, администрация города свою часть договорённостей выполнила и оплатила 25 % расходов. Затем появились проблемы с получением лицензии.