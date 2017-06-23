Хабаровскую церковь «Благодать» оштрафовали на 170 тысяч рублей

Posted 23 июня 2017, 08:00
Published 23 июня 2017, 08:00
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В дальневосточной столице прокуратура выявила грубые нарушения в деятельности Хабаровской церкви «Благодать». В помещениях организации не было пожарной сигнализации и установки оповещения людей о дыме. Также выяснилось, что руководство объединения не защитило персональные данные участников. Кроме того, в городе есть другая церковь «Благодать», в которой удивились, когда в Интернете в связи с этой историей появились публикации с их фотографиями.
Хабаровская церковь «Благодать» принимает несовершеннолетних в творческие коллективы и собирает их персональные данные, а также информацию об их родителях и других родственниках: имена, адреса, телефоны, сведения о физиологических особенностях детей. Всё это руководство организации никак не защищало от посторонних лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного органа нашли и другие нарушения. В помещении на 180 человек, учебном классе и малом зале не было автоматической пожарной сигнализации, в комнатах не было установки оповещения людей при происшествии. Виновным назначили штраф в размере 170 тысяч рублей.
В средствах массовой информации и социальных сетях эти данные появились в сопровождении фотографии другой организации — церкви «Благодать», которая тоже находится в Хабаровске. Руководство организации увидело публикации и посты и попросило опубликовать достоверные данные.
«Было несколько публикаций, в том числе в соцсетях, и в них были изображения, взятые из нашего профиля в «Инстаграме». Там была формулировка, что церковь «Благодать» закрывают. Я увидел эту ошибку и написал администраторам. Не думаю, что люди специально стали бы так делать, конечно. Это просто ошибка, на которую я указал», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» медиадиректор церкви «Благодать» Антон Дровников.