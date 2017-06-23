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Posted 23 июня 2017, 08:00

Published 23 июня 2017, 08:00

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Хабаровскую церковь «Благодать» оштрафовали на 170 тысяч рублей

23 июня 2017, 08:00
В интернете организацию перепутали с другим городским объединением

В дальневосточной столице прокуратура выявила грубые нарушения в деятельности Хабаровской церкви «Благодать». В помещениях организации не было пожарной сигнализации и установки оповещения людей о дыме. Также выяснилось, что руководство объединения не защитило персональные данные участников. Кроме того, в городе есть другая церковь «Благодать», в которой удивились, когда в Интернете в связи с этой историей появились публикации с их фотографиями.

Хабаровская церковь «Благодать» принимает несовершеннолетних в творческие коллективы и собирает их персональные данные, а также информацию об их родителях и других родственниках: имена, адреса, телефоны, сведения о физиологических особенностях детей. Всё это руководство организации никак не защищало от посторонних лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного органа нашли и другие нарушения. В помещении на 180 человек, учебном классе и малом зале не было автоматической пожарной сигнализации, в комнатах не было установки оповещения людей при происшествии. Виновным назначили штраф в размере 170 тысяч рублей.

В средствах массовой информации и социальных сетях эти данные появились в сопровождении фотографии другой организации — церкви «Благодать», которая тоже находится в Хабаровске. Руководство организации увидело публикации и посты и попросило опубликовать достоверные данные.

«Было несколько публикаций, в том числе в соцсетях, и в них были изображения, взятые из нашего профиля в «Инстаграме». Там была формулировка, что церковь «Благодать» закрывают. Я увидел эту ошибку и написал администраторам. Не думаю, что люди специально стали бы так делать, конечно. Это просто ошибка, на которую я указал», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» медиадиректор церкви «Благодать» Антон Дровников.

#Полина Песляк#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Прокуратура27#Административный штраф#Штрафы#Пожарная безопасность
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