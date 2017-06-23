Хабаровскую церковь «Благодать» оштрафовали на 170 тысяч рублей

Хабаровская церковь «Благодать» принимает несовершеннолетних в творческие коллективы и собирает их персональные данные, а также информацию об их родителях и других родственниках: имена, адреса, телефоны, сведения о физиологических особенностях детей. Всё это руководство организации никак не защищало от посторонних лиц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, сотрудники надзорного органа нашли и другие нарушения. В помещении на 180 человек, учебном классе и малом зале не было автоматической пожарной сигнализации, в комнатах не было установки оповещения людей при происшествии. Виновным назначили штраф в размере 170 тысяч рублей.