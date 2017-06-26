В Хабаровске отправили в колонию сбытчика пятитысячных фальшивок

Приговор вынес суд Краснофлотского района Хабаровска. Правоохранители выяснили, что 40-летний житель дальневосточной столицы до 11 мая 2016 года создал организованную преступную группу, куда вовлёк свою супругу и знакомого. Руководитель банды приобрёл в Москве не меньше 200 поддельных пятитысячных купюр. Позже, с 11 июля по 21 декабря того же года, подсудимый и его подельники сбыли как минимум 14 таких банкнот в торговых точках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Во время обыска у руководителя преступной группы обнаружили и изъяли 150 фальшивых денежных знаков.