В Хабаровске отправили в колонию сбытчика пятитысячных фальшивок

Posted 26 июня 2017, 00:00
Published 26 июня 2017, 00:00
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
В краевом центре осудили местного жителя, который организовал преступную группу для сбыта фальшивых купюр. Он приобрёл пятитысячные банкноты и отоваривался на них вместе со своими напарниками — женой и знакомым. За это злоумышленнику придётся провести в колонии шесть лет.
Приговор вынес суд Краснофлотского района Хабаровска. Правоохранители выяснили, что 40-летний житель дальневосточной столицы до 11 мая 2016 года создал организованную преступную группу, куда вовлёк свою супругу и знакомого. Руководитель банды приобрёл в Москве не меньше 200 поддельных пятитысячных купюр. Позже, с 11 июля по 21 декабря того же года, подсудимый и его подельники сбыли как минимум 14 таких банкнот в торговых точках Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Во время обыска у руководителя преступной группы обнаружили и изъяли 150 фальшивых денежных знаков.
По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, суд приговорил организатора банды к шести годам лишения свободы. Отбывать своё наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима. Его соучастник проведёт в ней четыре года. Уголовное дело на супругу лидера группы ещё рассматривается в суде.